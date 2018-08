Het olijfgroene druktemakertje uit het oosten komt aanscharrelen

Hij zit op een plek waar ik al langsfietste op weg naar het strand. Grauwe fitissen zijn kleine zangvogels uit de bossen van Rusland en Azië. De afgelopen eeuw zijn ze opgerukt naar het westen. In Zuid-Finland zijn ze helemaal ingeburgerd, en in Nederland verschijnen ze ook al regelmatig.

Lees verder na de advertentie

Net als onze fitis is de grauwe fitis een olijfgroen druktemakertje dat door bomen schiet en scharrelt. Zijn buik is grijsgroen in plaats van geelgroen, en zijn wenkbrauwstreep is iets dikker, vooral het stukje wenkbrauwstreep net áchter het oogje. Ik lees dit in het vogelboek, zulke details weet ik niet uit mijn hoofd. En of ik ze in het bos herken?

Een paar jaar geleden was er ook een grauwe fitis op Schiermonnikoog, aan de rand van het dorp. Toen ik mijn vakantie op het eiland begon, fietste ik erheen, maar was hij net weg. Ik ga niet vaak achter zeldzaamheden aan, maar nu neem ik toch een kijkje. Ik zie wat klein gevogelte, zou mijn doelsoort ertussen zitten?

Nu speel ik op mijn telefoon het geluid af van een grauwe fitis. Er komt een olijfgroenig vogeltje aangescharreld

Een dag later ga ik weer kijken. Nu speel ik op mijn telefoon het geluid af van een grauwe fitis. Er komt een olijfgroenig vogeltje aangescharreld. Hij hipt van een den naar een berk. Ik krijg telkens een glimp in mijn kijkerbeeld, dan zitten er alweer nieuwe bladeren voor. Als ik een stijve nek van het omhoogturen heb, stop ik ermee.

Ik ga er nog een paar keer langs en hoor van een vogelaar dat er twee zijn, misschien wel een broedpaar. Weer krijg ik de grauwgroene flits te zien en een bospaadje verder nog eens. Deze roept geluidjes die sterk lijken op de vogel in mijn telefoon. Ik kan de verdikte wenkbrauwstreep áchter het oogje niet ontdekken, maar durf te beweren dat ik een grauwe fitis heb gezien. Misschien wel twee.

Iedere dag verwondert Koos Dijksterhuis zich over iets dat groeit of bloeit.