Het nieuwste stukje koninkrijk is eindelijk begaanbaar

Vorig jaar was daar nog niets te zien, nu is het eerste van de vijf eilanden begaanbaar en is het een pleisterplaats voor vogels die lange tijd niet werden gesignaleerd in de Markermeer, waar sinds de afsluiting bijna geen leven meer in zat.

Het Markermeer was vanochtend een oase van rust; het is een onbekend stukje Nederland, zei Marc van den Tweel, directeur van natuurmonumenten, dat de Marker Wadden ontwikkelt samen met het rijk, het bedrijfsleven en kennisinstituten.

De Marker Wadden zijn in de eerste plaats bedoeld voor het herstel van de natuur. Maar het is nadrukkelijk ook de bedoeling dat mensen ervan kunnen genieten. In maart was er al een kleine stunt: er kon worden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook werd een bruiloft aangekondigd, maar dat was een grapje: het was de bijdrage van Natuurmonumenten aan de inzamelingsactie Serious Request vanuit het glazen huis.

Koning Willem-Alexander op de Marker Wadden. © ANP

Dagrecreatie Het eerste eiland is nu nog een grote zandbak, de koning liet zich er in vrije tijdskleding informeren over alle ecologische, watertechnische en maatschappelijke aspecten van de nieuwe archipel op Nederlands grondgebied. Volgend jaar moet het eerste eiland zijn ingericht voor dagrecreatie. Bootjes kunnen er aanmeren, er is een strand, er komen wandelpaden, een bezoekerscentrum en vogelkijkhutten. Voor grootschalige recreatie is geen plek, en dat verdraagt zich ook niet met de natuurbestemming. Alles moet kleinschalig blijven. Bootjes kunnen er aanmeren, er is een strand, er komen wandelpaden Natuurmonumenten is er trots op, maar de natuurbeschermingsorganisatie wil meer wil meer met dit levende laboratorium waar gebouwd wordt met slib. Ook voor Rijkswaterstaat is dat een experiment. Juist om dat slibprobleem voor langere tijd de wereld uit te helpen, moet de eilandengroep volgens Natuurmonumenten verder worden uitgebreid. Directeur Van den Tweel hoopt dat hij daarvoor in de politiek het draagvlak kan vinden dat er nu is voor het huidige project. “Die gaat van links tot rechts”, zei hij. En dat moet zo blijven, want voor een uitbreiding zou een nieuwe investering nodig zijn. Van den Tweel: “Ik heb goeie hoop dat dit een kleurenblind project blijft.”

