Het nieuwe keurmerk voor groente en fruit kán de kwaliteit gaan verbeteren, maar het hoeft niet

Haast alle Nederlandse supermarkten gaan nieuwe eisen stellen aan de boeren en telers waar ze groente en fruit inkopen. Met de stichting Milieukeurmerk presenteerden ze donderdag het nieuwe keurmerk ‘PlanetProof’. Wat gaat er hierdoor veranderen?

Producten in het schap

PlanetProof is op onderdelen strenger dan het oude keur, zegt directeur Gijs Kuneman van onafhankelijk onderzoeksbureau CLM, dat de verschillen onderzocht in opdracht van stichting Milieukeur. “Dat is een felicitatie waard”, zegt hij. “Er was van ook wel lobbydruk om het keurmerk juist af te zwakken.”

Onder aanvoering van Greenpeace en Jumbo sloten supermarktketens de gelederen. Van Plus en Aldi tot Dirk en (gedeeltelijk) Lidl: ze gaan de strengere eisen hanteren. Dat levert andere stukken groente en fruit in de schappen op, zo ligt ten minste voor de hand. Minder bespoten, beter, gezonder? “Doorgaans”, zegt Kuneman. Het hoéft niet. Planetproof werkt met een waslijst van duurzame scores, waarbij plus- en strafpunten bepalen of het label telt. Onderzoeksbureau CLM ziet daar ‘een mogelijk risico’. Als een fruitteler bovengemiddeld gebruik van bestrijdingsmiddelen ‘goedmaakt’ met zuinig watergebruik of het ophangen van vleermuizenkast, dan worden geleverde appels of peren er totaal niet anders of beter van. “De sector is welwillend”, zegt Kuneman, “zodat producten dankzij het keur schoner zullen worden.”

Milieuvervuiling

Het strengere PlanetProof-label komt in de plaats van het oude Milieukeur. De Engelse naam van het nieuwe keurmerk is geen toeval . Deelnemende supermarkten -alleen AH werkt met een eigen, andere standaard- kunnen zo makkelijker eisen gaan stellen aan buitenlandse leveranciers, over lager gif-, water en vuil energiegebruik. Supers halen hun producten deels uit Zuid-Europa, en van verder weg.

"Het oude Milieukeur, dat kenden ze in het buitenland niet", zegt directeur Richard Schouten van handelsorganisatie telers- en handelsorganisatie GroentenfruitHuis, dat in Nederland én bij import aan de eisen wil gaan voldoen. Dat lukt als Spaanse, Duitse, Italiaanse telers het keurmerk gaan hanteren, omdat ze aan Nederland willen blijven leveren. Het is de hoop dat milieuvervuiling dankzij het PlanetProof internationaal daalt. De uiteindelijke milieuwinst moet gaan blijken. Honderden leveranciers willen aan de slag. Een plicht is er niet. Meer of alles gaan exporteren kan ook. “Niet élke teler wil of kan meedoen”, zegt Schouten. Maar het leeuwendeel, zegt hij, wil de ‘groenere’ werkwijze omarmen.

De prijzen

Extra eisen aan de werkwijze van boeren en telers, dat gaat ze vast geld kosten. Tweede Kamerlid Helma Lodders stelde er vandaag direct vragen over op, voor minister Schouten (Landbouw, ChristenUnie). Als supers hogere eisen stellen, vindt zij, moet het kabinet erop letten dat ze er extra aan verdienen. Het PlanetProof-keur verplicht supers niet om hun leveranciers meer te gaan betalen. Onderling afspraken maken kan wel.

“De meerprijs en inspanningen moeten wel beloond worden”, zegt directeur Schouten van de telers- en handelsorganisatie GroentenfruitHuis erover. Zijn achterban wil dat de supers over de brug komen. Dat hoeft niet altijd met geld, zegt Schouten. “Beloning kan ook door toekomstige afname van producten te garanderen.” Via exclusieve afspraken bijvoorbeeld, zegt Schouten. Het is dus niet gezegd hogere productiekosten door het nieuwe keurmerk bij de supers (en zo bij de klanten) terecht gaan komen. GroentenfruitHuis denkt dat er tijd genoeg is om daar uit te komen. Grote haast om te voldoen aan het Planetproof-keur klinkt er niet. “Zie het als een rijexamen”, zegt Schouten. “We starten met proeven, om straks het examen te halen.”

