Het lijkt zo goed als onvermijdelijk: de opening van vliegveld Lelystad loopt opnieuw vertraging op

De gloednieuwe terminal van luchthaven Lelystad is spookachtig leeg: 7900 vierkante meter wachtruimte zonder wachtenden, bagagehallen van 3000 vierkante meter zonder koffers en 1200 vierkante meter winkelruimte zonder winkels of horeca.

Wanneer de drommen vakantiegangers komen? In 2020, was tot dusver het antwoord van minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat. Maar of dit gaat lukken is onzeker geworden, nu de Raad van State heeft geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas) strijdig is met de Europese wet. Met een beroep op deze Pas besloot de overheid dat het niet nodig was om een natuurvergunning aan te vragen voor het openen van luchthaven Lelystad, waar uiteindelijk 45.000 starts en landingen per jaar moeten gaan plaatsvinden.

Pas op de plaats Al die vluchten van en naar Lelystad leiden ertoe dat er meer stikstof neerdaalt in de natuurgebieden eromheen. Naar verwachting krijgt de Veluwe te maken met de hoogste toename. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat stelde tot dusver dat de extra stikstofuitstoot binnen de ruimte viel die voor de luchtvaart is gereserveerd voor de Pas. Maar nu de aanpak door de mand is gevallen, gaat deze redenering niet meer op. “Wij zijn blij dat Europa hier een stokje voor steekt’, zegt Robert Tieskens, voorzitter van actiegroep Red de Veluwe. “Het ministerie kan nu niet anders dan een natuurvergunning voor luchthaven Lelystad aanvragen.” Tieskens verwacht dat het aanvragen van de vergunning de opening van luchthaven Lelystad in ieder geval vertraagt. “Vervolgens is het de vraag of de vergunning wordt verleend.” Tieskens kan zich dat niet voorstellen. “Er zijn natuurgebieden die wel wat extra stikstof kunnen hebben, maar de Veluwe zit al aan het maximum. De natuur gaat er echt kapot aan als er nog meer stikstof terecht komt.” En mocht de vergunning toch verleend worden, dan is Red de Veluwe van plan om samen met milieuorganisaties naar de rechter te stappen. “Het wordt echt een moeilijk verhaal voor luchthaven Lelystad.”

Te vroeg Het ministerie van infrastructuur en waterstaat kan nog niets zeggen over de impact van het stikstofvonnis voor luchthaven Lelystad. Daarvoor is het volgens een woordvoerder nog te vroeg. Het kabinet informeert de Tweede Kamer zo snel mogelijk over de gevolgen van de uitspraak. Het stikstofvonnis van de Raad van State is niet de enige reden dat de opening van de vakantieluchthaven vertraging op kan lopen. Eerder deze week werd een debat in de Tweede Kamer uitgesteld omdat nog altijd niet duidelijk is wat Brussel vindt van de zogeheten verkeersverdelingsregel, die moet zorgen dat Lelystad vakantievluchten kan overnemen van het overvolle Schiphol. Een eerdere versie van deze regel kreeg geen Europese goedkeuring, omdat die tot ongelijke behandeling van luchtvaartmaatschappijen zou leiden. Het zal er nog om spannen of Brussel wel akkoord gaat met de aangepaste regel. Als de opening van de luchthaven wordt uitgesteld, is dat al de derde keer. De discussie is de afgelopen jaren hoog opgelopen. Milieuclubs en actiegroepen van bewoners trekken samen op in de strijd tegen de komst van de luchthaven. Zij beklagen zich over de uitstoot en de geluidsoverlast die de luchthaven gaat veroorzaken. Ook binnen de coalitie heeft dit geleid tot twijfels over nut en noodzaak van luchthaven Lelystad.

