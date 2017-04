Het lijden van de weidevogel

Het lijden van ons land, ons landschap en onze natuur als gevolg van kortzichtig, dom en door eenzijdige belangen gedreven handelen. Het doet pijn. Het lijden is gesublimeerd in het woord landschapspijn. Landschapspijn mag van mij wel woord van het jaar worden.

Gelukkig zijn er mensen die zich over de slachtoffers ontfermen, letterlijk door in een vogel- of egelopvang te werken, door te doneren aan natuurbeschermingsclubs of als vrijwilliger wilgen te knotten. Een zeer bijzondere vorm van leedverzachting biedt de bekende Friese kunstenaar Jan van der Kooi. Nergens wordt de landschapspijn zo sterk gevoeld als daar, waar ooit wolken weidevogels vlogen maar nu vooral ganzen het monotone gras afgrazen.

Van der Kooi heeft zijn huis opengezet als vogelopvang, als refugium, niet in de letterlijke zin van het woord met hokken vol grutto’s en tureluurs, maar als kunstenaar. Figuurlijk dus, in alle betekenissen van het woord. Hij schildert de vogels. Ze zitten op deurposten, op een stopcontact, boven de ramen. Een uil zit op een deurkozijn, het lijf plat tegen het stucwerk erboven, zijn schaduw als een trompe-l’oeil ernaast, zijn nageltjes om de houten lijst gekromd. Wie vluchtig kijkt, ziet een levend dier. Van der Koois vogelopvang huisvest inmiddels een dwerguil en een ijsvogel, een grutto, winterkoninkje, kerkuil, goudhaantje, steenuil - hij is niet kieskeurig in zijn soortkeus. En er is een kemphaan, onze meest charismatische weidevogel.

Er zijn trouwens ook mannetjes die er van buiten uitzien als vrouwtjes maar toch echte mannetjes zijn; ook vogels hebben een gen­der­vraag­stuk

Strijdlustig Kemphanen voelen zich volgens de ‘Atlas van de Nederlandse broedvogels’ thuis op ‘natte, schrale graslanden met een rijke vegetatiestructuur’. Kom daar tegenwoordig maar eens om: we hebben hier met dank aan de economische drie-eenheid van boeren, zuivelindustrie en consument vooral droge, overbemeste graslanden met een armzalige vegetatiestructuur; funest voor de kemphaan. De naam kemphaan, vechtvogel, suggereert strijdlust. Die is er, maar dan vooral om de gunst van de andere kunne. De als vooroorlogse Parijse variétédanseressen met clowneske verentooien uitgeruste mannetjes strijden op speciale toernooiveldjes voor hun genen en om de vrouwtjes. Die kijken toe en kiezen daarna een man uit. Er zijn trouwens ook mannetjes die er van buiten uitzien als vrouwtjes maar toch echte mannetjes zijn; ook vogels hebben een gendervraagstuk. Maar hun verspreidingsprobleem is groter. Genoemde vogelatlas dateert al uit 2002 en toen reeds was de teloorgang van de kemphaan kolossaal. Sindsdien is het alleen maar slechter geworden; in Nederland staan ze als ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst, in Vlaanderen zijn ze geheel verdwenen. Het refugium bij de kunstschilder verschaft slechts morele bijstand, maar alles helpt. Jelle Reumer is paleontoloog

