Het Klimaatakkoord scoort een onvoldoende

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau toetsten de klimaatafspraken. “Politieke keuzes” zijn nodig om het klimaatakkoord af te ronden, zeggen zij.

Het lijkt niet genoeg...

Keiharde cijfers hebben de rekenmeesters niet, maar ze keken hoe het klimaatakkoord waarschijnlijk uitpakt. De 49 procent verlaging van CO 2 -uitstoot in 2030 gaat Nederland niet halen, in het zogenoemde ‘middenscenario’. Dat ligt deels aan de afspraken over verduurzaming van de industrie. Het afgesproken ‘bonus-malus’-systeem levert niet genoeg CO 2 -vermindering op, zeggen de planbureaus. Het is te onzeker dat bedrijven er groener door gaan werken, door het systeem waarbij de vuilste fabrieken eventueel een boete betalen.