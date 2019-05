Het klimaat staat op de agenda, nu de natuur nog

De boodschap is zo alarmerend dat menigeen de moed in de schoenen moet zijn gezonken. Het uitsterven van soorten, de aantasting van het overgrote deel van land en zee, de grootschalige vervuiling, het verlies aan soortenrijkdom. Het paradijs op aarde is niet meer, is de conclusie van het eerste rapport van Ipbes, het platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

En toch probeerde Ipbes-voorzitter Sir Robert Watson gisteren de moed erin te houden. “Het is nog niet te laat”, zei hij bij de presentatie van het rapport in Parijs. “Als we nu de schouders eronder zetten, kan de natuur worden gered.”

Het Ipbes spiegelt zich graag aan het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Ook het IPCC bundelt de wetenschappelijke kennis, over het klimaat in zijn geval, om de politiek een houvast te geven bij het nemen van maatregelen. De reeks IPCC-rapporten leidde er eind 2015 toe dat de wereld het Akkoord van Parijs sloot waarin werd afgesproken de klimaatverandering binnen de perken te houden.

Het is de vraag of het Ipbes een vergelijkbaar succes kan bijschrijven als de wereld in november 2020 in China bijeenkomt.

Ernst doorgedrongen

Het IPCC werd in 1988 opgericht en al in het eerste rapport, uit 1990, waarschuwden de klimaatwetenschappers voor de gevolgen van de opwarming van de aarde en riepen ze op de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Die boodschap werd de jaren erna vele malen herhaald en met steeds grotere wetenschappelijke zekerheid onderbouwd. En regelmatig vergezeld met de mededeling dat er nu nog tijd was om het tij te keren. Na 23 jaar werd de oproep in Parijs opgepikt. Het Ipbes is in 2012 opgericht.

Daarnaast is de boodschap van het Ipbes een stuk diffuser. Hoe complex het klimaatprobleem ook is, de opwarming wordt veroorzaakt door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Stop de uitstoot van CO2, hoeft het IPCC slechts te verkondigen. Of: verminder het gebruik van fossiele brandstoffen, de belangrijkste bron. Het Ipbes roept op tot beperking van de bevolkingsgroei, tot minder consumptie, duurzamere consumptie, minder ongelijkheid, betere omgang met de natuur. Waar te beginnen?

Het heeft meer dan een kwarteeuw geduurd eer de ernst van het klimaatprobleem tot het algemene publiek en de politiek doordrong. Deze werden daarbij geholpen door het klimaat zelf. Smeltend poolijs of extreem weer, zoals hittegolven, heftige neerslag of uitzonderlijke droogte, maakten voelbaar wat in het verschiet lag. Allemaal gevolgen van klimaatverandering die de mens direct raakten.