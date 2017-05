Het kan verkeren: bamboe

Zo ook de gemeente Den Bosch, die als eerste in Nederland een proef doet met verkeersborden van bamboe.

Milieuvriendelijk alternatief

Uit eerder onderzoek bleek dat bamboe een milieuvriendelijk alternatief is voor aluminium, dat meestal wordt gebruikt voor verkeersborden. “Bamboe legt veel CO2 vast”, zegt Coen Kampinga van bamboeproducent Moso die het materiaal voor de borden leverde. “We stoten natuurlijk wel wat uit met de fabricage en het transport, maar uiteindelijk legt de bamboe meer CO2 vast dan dat we uitstoten. Bovendien groeit het razendsnel.” Aluminium is daarentegen een eindige grondstof en de productie ervan vereist veel energie.

Eén bamboeplant bestaat uit meerdere stammen waar steeds nieuwe scheuten uit groeien. Elk jaar wordt ongeveer een kwart daarvan gekapt, waardoor de plant in leven blijft en doorgroeit. De bamboesoort die voor de borden wordt gebruikt kan evenveel CO2 opslaan als sommige bomen, of zelfs meer.

In een buitengebied bij Engelen, een dorpskern in de gemeente Den Bosch, wordt nu gekeken hoe de borden reageren op zon, wind en regen. “Deze soort komt uit China en is extra geschikt voor buiten”, zegt Kampinga. “De borden zijn geïmpregneerd tegen rot en schimmel en er zijn speciale stickers op geplakt zodat ze niet vervormen. De eerste resultaten zijn positief.”

Nu valt het alleen nog te hopen dat er geen panda uit Rhenen ontsnapt.