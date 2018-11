Het kan: optimistisch zijn over het klimaat

Klimaatkeuzes van weerpresentatoren

Het tv-weerbericht gaat niet over klimaatverandering. Althans, het woord valt weinig. Hooguit bij een hitterecord of overstroming. De spreektijd van de weerpresentatoren is kort. En na elke hagelbui over het klimaat uitweiden gaat niet. Bovendien wil de kijker vooral weten: moet mijn paraplu morgen mee, is er zon? Ondertussen hebben de presentatoren wel een schat aan kennis over de trends, opwarming en extremer weer. Dankzij hun werk natuurlijk, veelal een combinatie van tv-werk en meteorologisch onderzoek.

Vanwege die inzichten zijn Gerrit Hiemstra en Willemijn Hoebert ook privé druk met milieu en klimaat, net als Peter Kuipers Munneke en Marco Verhoef. Gewoon in en om huis, in alledaagse keuzes, zoals de boodschappen doen en reizen, voor hun werk of met vakanties. Toen NOS-journalist Heleen Ekker ontdekte dat haar ‘weercollega’s’ totaal duurzaam gaan wonen vanwege het klimaat, besloot ze een boek te maken. Ze interviewde de gezichten van het weerbericht over hun ‘persoonlijke klimaatzorgen’. Ze ging thuis bij ze langs. Zo werd het een boek vol keukentafelgesprekken.