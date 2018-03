Het is zeer bevredigend stuntelige dieren te helpen

Zoals altijd in maart trekken ze naar het water om eieren af te zetten en te bevruchten. Dan doen ze bij voorkeur in het water waar ze als donderkopje uit een eitje zwommen.

Weinig dieren zijn in hun paartijd zo gericht op de geslachtsdaad als padden. Vooral 's nachts stiefelen ze onstuitbaar voorwaarts naar de plas. Hop, hop, hop, daar gaan ze. Ze kijken rechts noch links, ze letten nergens op, ze denken maar aan één ding. Ze ploffen een weg op en over de oversteek doen ze met hun tempo wel even. Een drukke weg is een hindernis, waarvan het asfalt in één avond bespikkeld kan raken met geplette padden.

Komen ze voor zo'n weg een 'paddenwandje' tegen, dan proberen ze daardoor te breken en vallen ze opzij. Ze schuifelen erlangs en belanden in een kuil, waar een paddentunnel begint. Daardoor bereiken ze heelhuids de overkant. Of ze kukelen in een emmer die daar voor hen is ingegraven. Een vrijwilliger draagt een emmer vol padden veilig naar de overkant.