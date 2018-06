Het is de ondankbare maar broodnodige taak van regeringen om vliegen te gaan belasten

Het is een gevoelige vraag voor de veelreiziger met een slecht milieugeweten. Wat te doen als een avonturier op een plek woont waarvandaan hij zich soms uitsluitend per luchtverkeer kan verplaatsen? Het traject Zweden-Nederland is zo'n voorbeeld waar, sinds de opheffing van de nachttrein tussen Amsterdam en Kopenhagen, elk redelijk alternatief voor vliegen is verdwenen.

De luchtvaart veroorzaakt zo'n 2 tot 3 procent van de wereldwijde emissies. Met een jaarlijkse groei van ruim 4 procent dingt de sector mee naar de prijs voor de snelstgroeiende broeikasgasfabriek. In 2020 zal de uitstoot van het vliegverkeer ten opzichte van 2005 met 70 procent zijn gestegen.

Gelukkig kunnen vliegreizigers bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen hun schuld afkopen. 'Met een kleine bijdrage maakt u uw vlucht CO2-neutraal', schrijft de KLM troostvol. Maar hoe graag de groene avonturier die mededeling ook wil geloven: een transactie van 1,59 euro voor de route Gothenburg-Amsterdam stelt niet echt gerust. Bovendien: waarom kost de milieuschade volgens onze Nederlandse vliegeniers nog geen twee euro, terwijl een passagier voor een soortgelijk traject uitgevoerd door een Britse maatschappij het - gevoelsmatig nog steeds te lage - bedrag van 10 euro overmaakt?

Nattevingerwerk

Volgens Stefan Gössling, hoogleraar duurzaam toerisme en mobiliteit aan de universiteit van Lund, hebben we hier veelal te maken met een sterk staaltje nattevingerwerk. Sommige maatschappijen hanteren een compleet willekeurig standaardbedrag van, zeg, een tientje per reiziger per vlucht. Andere doen iets beter alsof en komen opdraven met een som van het aantal ton uitgestoten CO2 gedeeld door het aantal stoelen in het vliegtuig.

Die 1,59 euro zou volgens KLM de 187 kilo door één reiziger veroorzaakte koolstofdioxide compenseren. Als we er al vanuit kunnen gaan dat dit bedrag inderdaad de individuele CO2-uitstoot neutraliseert, rest de vraag van de overige milieueffecten. Want waarom rept niemand over het roet, de stikstofoxiden en de andere broeikasgassen die de atmosfeer ongewild rijker werd tijdens die vlucht over de Noordzee? Een ding wordt snel duidelijk: in de wondere wereld van de broeikasgascompensatie ontbreekt elke erkende standaard. Het enige dat de berekeningen delen is hun arbitraire karakter.

Goed: je plicht is volbracht, je gift gestort. Maar wat gebeurt er vervolgens met dit wisselgeld? Ook hier blijken de opties uiteenlopend. KLM zegt te investeren 'in CO2-reductieprojecten met het Gold Standard-certificaat'. Gelukkig. Bij navraag blijken dat vooral "investeringen in kooktoestellen in Afrikaanse landen". Schone energieprojecten in ontwikkelingsgebieden zijn in de compensatiebusiness het meest in trek, gevolgd door bomenplantexpedities en bosbeschermcampagnes.

De manier waarop lucht­vaart­maat­schap­pij­en deze CO2-pro­gram­ma's presenteren zijn op z'n minst misleidend

Door die bescheiden bijdrage aan zo'n groene onderneming is de passagier, volgens onze koninklijke luchtvaartmaatschappij, van iedere last gevrijwaard. Ziezo, míjn CO2 is tenminste uit de lucht. Mocht de zeespiegel blijven stijgen: soit - ik ben het niet geweest.