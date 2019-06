Het grondwatersysteem verslechtert, en het zou zomaar kunnen dat beken daardoor verdrogen

Dit kan een oorzaak zijn van uitdroging van beken, zoals in de warme zomer van vorig jaar gebeurde, zegt Vince Kaandorp (28). Hij werkt als onderzoeker bij Deltares, kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Kaandorp deed vier jaar onderzoek naar de rol van grondwater bij drie beken in Twente, de Springendalse beek, de Elsbeek (bij Losser) en de Roelinksbeek. Vorige maand promoveerde hij in Utrecht op zijn studie. Het onderzoek is onderdeel van een Europees project in zeventien landen.

Ook het afvoeren van regenwater (drainage) in landbouwgebieden en in de bebouwde omgeving heeft veel effect op de grondwaterstand. Volgens Kaandorp hebben maatregelen van waterschappen om beken te verbeteren – bijvoorbeeld de aanleg van natuurlijke bufferzones tussen beken en landbouwgebieden – vrijwel altijd effect. “Al duurt het soms meer dan vijf jaar voordat die effecten meetbaar zijn.”

Sterk vervuild

Kaandorp ging onder meer na hoe de resten van mest die op het land wordt gebracht, via ondergrondse lagen naar beken worden getransporteerd. Omdat de hoeveelheid grondwater die in beken terecht komt door het jaar heen niet constant is, varieert de waterkwaliteit in de beek ook. In sommige beken komen nog altijd hoge concentraties meststoffen voor. Tot de jaren ’80 van de vorige eeuw brachten boeren steeds grotere hoeveelheden mest op het land. Door aanscherping van de regels is de mestdepositie op landbouwgrond sterk gedaald. “Maar grondwater dat 30 tot 40 jaar geleden de bodem in is gezakt is nog altijd sterk vervuild.”

Stuwen in de Roelinksbeek in Twente. © Vince Kaandorp

Grondwater is ook van groot belang voor het verlagen van de temperatuur van water in beken, blijkt uit Kaandorps onderzoek. Hij legde een glasvezelkabel van anderhalve kilometer lengte in een beek, waardoor het mogelijk was om per meter kabel de watertemperatuur te meten. De aanvoer van dieper grondwater zorgt op zomerse dagen voor koeling.

Kaandorp: “Juist nu het klimaat verandert, is deze koeling door grondwater van belang, want dat zorgt er voor dat de ecologische kwaliteit van beken goed blijft, waardoor dieren en planten er kunnen leven.” Een gezond grondwatersysteem is een belangrijke randvoorwaarde voor gezonde beken, is zijn conclusie. “Door slim om te gaan met het grondwatersysteem in een gebied kan worden voorkomen dat beken droog komen te staan en kan ook de waterkwaliteit worden verbeterd.”