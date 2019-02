Het glas halfvol? Boze pulsvissers zien er geen druppel meer in

De pulsvisserij is gisteren regelrecht de ‘nek om gedraaid’, stellen de Nederlandse vissersorganisaties in een gezamenlijke verklaring. Milder kunnen en willen de vissers het niet zeggen. Europa kondigde een totaalverbod aan. Wel stapsgewijs, dat was het enige meevallertje. Dat kon zelfs Nederlandse Europarlementariërs die zo begaan zijn met de vissers, nog verrassen. Want aanvankelijk zag het er nóg somberder uit.

De draconische Brusselse besluiten zouden de hele Nederlandse pulsvisserij in een klap wegvagen, zo was de vrees. Per saldo treft het nu aangekondigde verbod eerst 42 Nederlandse pulskotters van wie de vergunning dit jaar afloopt. De andere helft, nog 42 vissers, krijgt respijt tot juli 2021.

Het glas halfvol? Nee, voor de vissers zit er geen druppeltje meer in. Een verbod in stappen is ook een verbod. Dat maakt het voor de pulsvissers niet beter te slikken. Wat is Europese beleidsvorming op deze manier nog waard?, vragen ze zich af. Ze hebben geen sprankje hoop meer voor hun duurzame pulstechniek, die dankzij piepkleine stroomstootjes vissen met zware sleepnetten overbodig maakt.

Niet definitief

Ook minister Schouten (landbouw, visserij) is teleurgesteld door het besluit. Toch is daarmee voor haar de kous niet af: in haar ogen is het glas halfvol. En misschien komt er nog wel meer bij. “We zien wel nog enkele lichtpuntjes”, bevestigde haar woordvoerder donderdag voorzichtig. Dat de helft van de pulsvissers nog 2,5 jaar mag doorgaan, ziet de minister ook als een relatieve meevaller. “Van de andere 42 schepen loopt dit jaar de vergunning af.” Maar wat dat precies juridisch betekent, moeten nog blijken, voegt Schoutens woordvoerder eraan toe. De vraag is bijvoorbeeld of het verbod al direct geldt. Het EU-besluit van woensdag is erg zwaarwegend, maar het politieke proces zit er voor Nederland nog niet volledig op.

Dit is hetzelfde als alle zonnepanelen van het dak halen en weer teruggaan naar de kolenkachel

Europese ministers praten door in maart. Het Europarlement kan daarna nog randvoorwaarden stellen bij het totaalverbod. Maar alleen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat pulsvisserij milieuvriendelijk is kan het totaalverbod nog afzwakken, besloot Brussel. Eind dit jaar komt het Europese kennisinstituut Ices met nieuwe studies. “De toekomst van puls is niet definitief weg”, zegt Schoutens woordvoerder. Komende week wil de minister de Tweede Kamer details verstrekken. Schouten wil eerst de juridische finesses van het totaalverbod onderzoeken.