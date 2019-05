Het gevecht over de Klimaatzaak bereikt de Hoge Raad, Urgenda is het wachten beu

Lou Cotterink (3 maanden) en Rea Bieleman (9 maanden) arriveren bij de Hoge Raad in Den Haag. Ze liggen in hun kinderwagen. De baby’s zijn door hun moeders, actievoerders Anoek Nuyens en Liset Meddens, aangemeld om de ‘klimaatzaak’ bij te wonen. Dit proces bepaalt hún toekomst, vinden die. Ze komen er niet in. Huisregels. Het huilrisico is te hoog. De moeders druipen af, maar hebben een spandoek paraat. “Heropvoeding voor ons kabinet”, staat erop. “Houd je aan de je afspraken: voer het Parijs-akkoord uit.”

Lees verder na de advertentie

Binnen, in de bomvolle rechtszaal, is het juridisch gebekvecht begonnen over de vraag: doet het kabinet genoeg om klimaatverandering te stoppen? Voor de zoveelste keer. Want de Klimaatzaak, die Urgenda sinds 2015 meermaals won van de Staat, is nu bij de cassatie beland. De Nederlandse Staat koos daarvoor, en zette het ultiem hoger beroep in gang.

Moeders met jonge kinderen komen vrijdagochtend aan bij de Hoge Raad in Den Haag, voor aanvang van de ‘Klimaatzaak’. © Frank Straver

De staat weigert zich neer te leggen bij het arrest van het Hof, dat de overheid verplicht om in 2020 een kwart minder broeikasgas uit te stoten, ten opzichte van 1990. “Onbegrijpelijk”, noemde landsadvocaat Hans van Wijk dat. En wel om twee redenen. De politiek en niet de rechter gaat volgens hem over klimaat. Snelle klimaatmaatregelen doorvoeren, zoals kolencentrales sluiten of een kilometerheffing introduceren, zouden onredelijk duur zijn. Bovendien: Nederland heeft plannen voor 2030 en 2050, om het Parijse Klimaatakkoord te halen. Een ingehouden ‘tsssss’ sist door de zaal.

Opwarming zal ‘accelereren’ Toekomstplannen, daar vraagt Urgenda niet om. Juist niet. Om klimaatverandering te stoppen wil de milieuorganisatie directe actie afdwingen, vóór 2020. Anders haalt Nederland de 25 procent reductie van broeikasgas niet. Zonder ingrijpen lopen burgers uiteindelijk ernstig gevaar, betoogt advocaat Koos van den Berg. De opwarming van de aarde zal ‘accelereren’ als de CO2-uitstoot doorgaat, zei hij. Van den Berg vergelijkt klimaatrisico’s met een stoplicht dat op rood staat, terwijl een auto met hoge snelheid rijdt. “Als je normaal wil stoppen, moet je nu beginnen met remmen, niet pas in de laatste meters.” Volgens Urgenda beschermt de Staat 9 miljoen Nederlanders, die kwetsbaar zijn voor extreme zeespiegelstijging, niet goed. De aanwezige Urgenda-aanhang applaudisseert. Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, probeert voor 2020 uitspraak te doen. Maar eerst volgen schriftelijke rondes, daarna wint Feteris advies in. “Pas in oktober komt de bal bij ons te liggen.” Urgenda wacht af, maar is dat tegelijkertijd beu. In juni presenteert directeur Marjan Minnesma daarom een veertig-puntenplan, waarmee Nederland het Urgenda-doel zou kunnen halen.