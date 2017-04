Het gaat weer beter met de bijen

86 procent van de bijenvolken hebben de afgelopen winter overleefd. De sterfte is weliswaar hoger dan een jaar geleden, maar nog ver onder de grote kaalslag van enkele jaren terug.

Toen overleefde een vijfde van de bijenvolken de winter niet. Die sterfte werd toen onder meer toegeschreven aan het grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) in de landbouw.

Nederlandse imkers houden ieder jaar bij het begin van de lente tellingen. In de winter van 2015/2016 was de sterfte uitzonderlijk laag: 6,5 procent van de ongeveer 80.000 bijenvolken in Nederland. In het algemeen wordt 10 procent wintersterfte normaal gevonden.

2981 bijenvolken overleefden afgelopen winter

Het sterftepercentage ligt nu op 14 procent. Een uitschieter van 14 procent is niet meteen verontrustend, maar vraagt meer aandacht voor de oorzaken, aldus Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis en coördinator van het onderzoek.

Biesmeijer is blij dat de sterfte ook dit jaar onder de 20 procent is gebleven. "Het is goed nieuws voor zowel de imkers, als voor de bestuiving van fruitbloesem. In de vroege lenteweken zijn andere bestuivende insecten nog schaars en is de inzet van honingbijen onmisbaar. De oogst van veel telers is ervan afhankelijk."

Oorzaak Naast de invloed van landbouwgif, kampt de bijenhouderij al meer dan dertig jaar met de parasitaire Varroa-mijt die voor honingbijen levensbedreigende virussen met zich meedraagt, een belangrijke oorzaak van bijensterfte. Er zijn goede methoden waarmee de mijt onder controle te houden is, aldus Wouter Schouwstra, voorzitter van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. "Onze imkers zijn steeds beter getraind in Varroabestrijding, maar we weten dat nooit alle volken de winter zullen overleven." De telling van de bijenvolken is gebaseerd op een steekproef onder de imkers. Volgens Sjef van der Steen, bijenonderzoeker van Wageningen University & Research is de uitkomst representatief voor de sterfte onder de volken. De 470 imkers in de steekproef hebben 3479 volken 'ingewinterd', ze moeten dan met een voedselvooraad van honing of suiker de winter zien door te komen. Gemiddeld heeft een volk tijdens de winter ongeveer vijftien kilo voedsel nodig. Van de 3479 bijenvolken uit de steekproef hebben er 2981 de winter overleefd, dat is 85,6 procent. Het onderzoek is onderdeel van het Honingbijen Surveillance Programma, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van economische zaken. Het wordt voor 51 procent gefinancierd door het ministerie van economische zaken en de rest betaalt Nefyto, de brancheorganisatie van fabrikanten van bestrijdingsmiddelen.

