Het gaat goed met de berggorilla, mede dankzij de gorilla-dokters

De populatie berggorilla’s is van 680 exemplaren in 2008 toegenomen tot meer dan duizend dit jaar. De status op de Rode Lijst (een lijst met bedreigde diersoorten) is daarom aangepast van ‘ernstig bedreigd’ naar ‘bedreigd’. “Dit is een baken van hoop en een opmerkelijk succes in natuurbescherming”, zegt Tara Stoinski, president en hoofdwetenschapper van het Dian Fossey Gorilla Fonds tegen persbureau AP.

Lees verder na de advertentie

Er is geïnvesteerd go­ril­la-dok­ters, die de majestueuze beesten oplappen wanneer zij in illegaal geplaatste vallen terecht zijn gekomen

De mens moest wel flink ingrijpen om deze ommezwaai in gang te zetten. De overheden van Rwanda, Congo en Oeganda hebben het toezicht in het nationale park opgeschroefd om jacht, houtkap en het aanleggen van verharde wegen tegen te gaan. Goed georganiseerd ecotoerisme helpt ook. Bezoekers betalen zo’n 1500 dollar om een uurtje gorilla’s te spotten. Dat geld gaat vervolgens naar boswachters en de bescherming van de dieren en hun leefgebied. Verder is er geïnvesteerd gorilla-dokters, die de majestueuze beesten oplappen wanneer zij in illegaal geplaatste vallen terecht zijn gekomen.

Maar het gevaar van uitsterven is ondanks deze inzet nog niet geweken. Er leven nog maar kleine populaties in slechts twee regio’s – het Virunga Massif en het Bwindi natuurpark. Beide gebieden worden langzaam opgeslokt door uitdijende landbouwgrond en een groeiende bevolking. Ook stropers, regionale onrust en ziekten vormen een bedreiging.

“Onze inspanningen werken, maar we moeten niet achterover leunen. We moeten nog veel meer doen”, aldus natuurbeschermer Andrew Seguya tegen persbureau Reuters.

Lees ook:



Aremu, Ikipe en Amatungo weten nu hoe ze heten. Dierenliefhebbers in Rwanda pakken het graag groots aan. Op de jaarlijkse benamingsceremonie voor pasgeboren babyberggorilla's komen duizenden af.

Sterrenstatus kan een dier de das omdoen. Het is voor de tijger een grote eer de populairste te zijn van alle dieren, maar het zal hem niet behoeden voor uitsterven. Integendeel.