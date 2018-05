Het fokken van mismaakte huisdieren mag niet, maar wordt niet bestraft

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) doet te weinig om het fokken van mismaakte huisdieren tegen te gaan. Dat stelt dierenrechtenorganisatie Dier&Recht.

Op papier is het fokken van huisdieren met lichamelijke gebreken, zoals de zogeheten designerkatten, sinds vier jaar verboden. De wet verbiedt namelijk te fokken met gezelschapsdieren als dit hun welzijn en gezondheid benadeelt. Maar sinds die wet van kracht is, heeft de NVWA, die verantwoordelijk is voor de handhaving, nog geen enkele fokker beboet.

Dat stoort de stichting Dier&Recht. Sinds 2014 heeft de stichting bij de NVWA dertig verzoeken tot handhaving ingediend. Geen daarvan is gehonoreerd. Zo verzocht Dier&Recht de NVWA eind vorig jaar op te treden tegen een fokker van de bambino sphynx, een kattensoort met abnormale, disproportionele dwerggroei en haarloosheid. Bij andere verzoeken om de wet te handhaven, ging het om fokkers van bijvoorbeeld Franse bulldogs.

Op welke schaal in Nederland mismaakte dieren worden gefokt is onbekend, maar op Marktplaats zijn verschillende katten en honden te vinden die gezondheidsproblemen hebben. Een voorbeeld is de pers, een kat die als gevolg van doorfokken een zeer korte schedel heeft en daardoor kampt met ademhalingsproblemen.

Niet specifiek

Vorige maand kwam Dier&Recht met een petitie waarmee ze de Tweede Kamer aanspoorde om het 'doorgeslagen fokgedrag' aan te pakken. De actie werd gesteund door verschillende Kamerleden die stelden dat deze fokpraktijken niet bij Nederland horen.

Maar volgens de NVWA is de wet tegen het doorfokken niet specifiek genoeg geformuleerd om te kunnen handhaven. 'In de praktijk blijkt het juridisch lastig aan te tonen of een fokker er alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat een dier gefokt wordt zonder erfelijke afwijkingen of schadelijke raskenmerken', klinkt het in een geschreven verklaring.

Voor Dier&Recht is deze verklaring 'een excuus'. "De wet is glashelder", zegt advocaat Hans Baaij van de stichting. "Bovendien was de wettekst al in 2012 gereed. De NVWA had voldoende tijd om zich voor te bereiden op de handhaving van die wet. Waarom duurt het zo lang? Begin eens met de extreme gevallen, zoals de bambino, waarover geen onduidelijkheid kan bestaan. Een dier zonder vacht met dwerggroei is een overtreding, klaar."

De NVWA wijst in een telefonische reactie op de verantwoordelijkheid van de consument: die moet zich goed laten informeren voordat hij een raskat of -hond aanschaft. De NVWA zegt in overleg te zijn met Dier&Recht om heldere criteria te ontwikkelen waarmee vastgesteld kan worden of fokkers voldoen aan de wet.

Hans Baaij van Dier&Recht bevestigt het overleg met de NVWA. "Maar we zien geen vorderingen en er wordt niet naar ons geluisterd. Die gewenste criteria kunnen bij wijze van spreken morgen opgesteld worden. Maar er gebeurt niks. Het hele verhaal staat stil."