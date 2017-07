Het failliet van de ondergrondse CO2-opslag

En zo krijgt Shell in 2008 van de toenmalige minister van economische zaken Maria van der Hoeven de kans om een ‘demonstratieproject’ op te zetten. Onder land, want dat is veel goedkoper dan verder weg, onder de Noordzeebodem. Het plan is om zuiver CO2 af te vangen van de raffinaderij in Pernis, dat via een pijp ondergronds te vervoeren naar twee vrijwel lege gasvelden bij Barendrecht en het daar te injecteren. Velen zijn enthousiast. Vanuit Den Haag komen tientallen miljoenen euro’s beschikbaar. Een imposant onderzoeksconsortium ziet het licht waarin overheid, bedrijven, onderzoeksorganisaties als TNO, academici en zelfs milieuclub Natuur en Milieu samenwerken. Vanuit Brussel lonken nog eens honderden miljoenen aan subsidies voor CO2-afvangprojecten.

Torenhoog waren de ambities, zo’n tien jaar geleden. Nederland zou gidsland worden voor de opslag van kooldioxide onder de grond. Het broeikasgas, dat vrijkomt uit energiecentrales, raffinaderijen en de zware industrie, kan gemakkelijk in lege gasvelden gepompt worden, was de gedachte. Nederland heeft relatief veel van zulke zware vervuilers. Tegelijk is er veel kennis van de bodem door olie- en gaswinning en zijn de afstanden kort. Ideale factoren om betaalbaar en verantwoord proeven te gaan doen met een techniek die nog in de kinderschoenen staat.

Verzet tegen opslag onder woonwijk

Maar niet iedereen was blij. Er was buiten de bewoners en plaatselijke bestuurders gerekend. Die zagen het opslaan van kooldioxide onder hun huizen helemaal niet zitten. Om te beginnen maakte het ministerie van economische zaken een communicatiefout van jewelste. Niet de landelijke overheid ging naar de Barendrechters toe om uit te leggen dat ze met dit project mee gingen helpen in de strijd tegen klimaatverandering, de publieke zaak zouden dienen. In plaats daarvan kwam multinational Shell langs voor uitleg. Niet vertrouwenwekkend, vonden de inwoners, het fossiele bedrijf heeft er immers groot belang bij. De Barendrechters hadden veel vragen: over de kans op lekkage, het risico dat mensen onwel zouden worden, in Duitsland was er eens CO2 ontsnapt uit een opslag. Het verzet groeide, partijbreed keerde de gemeenteraad zich in 2009 tegen de proef.

Goed, dacht de overheid, dan gaan we open kaart spelen. Alle rapporten, van TNO, de milieudienst DCMR, andere onderzoeksbureaus, werden openbaar. Dan kon iedereen zelf lezen dat er niets aan de hand was. Maar die actie had eerder een averechts effect. Al die organisaties waren al betrokken bij het onderzoeksconsortium en dus niet meer echt onafhankelijk, oordeelden de Barendrechters. Daarnaast gingen de inwoners flink grasduinen in de studies. Ze stuitten op ingewikkelde risico-analyses, zaken waar nog ‘debat’ over was, die nog niet zeker waren. Geen ‘demonstratieproject’ dus, vonden ze, veel eerder een experiment.

Greenpeace waarschuwde dat CO2-opslag kolencentrales ten onrechte een goed imago bezorgt, zodat ze open kunnen blijven

In de landelijke politiek nam de twijfel intussen ook toe. CO2-opslag is wel een heel dure, zelf energieverslindende, techniek. Hooguit een ‘overgangsmiddel’ om de klimaatdoelen te halen, waar heel veel overheidsgeld bij moet. Een plan om ook in Noord-Nederland onder bewoond gebied CO2 op te slaan stuitte daar bovendien, niet verrassend, ook op breed verzet. In de herfst van 2010 bleek uit twee zinnetjes in het concept-regeerakkoord van CDA en VVD dat opslag onder land op de lange baan werd geschoven. Uitstel betekende in dit geval afstel.