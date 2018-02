Het excuus van Polen: een vijf millimeter kleine typograaf

Daar wordt dagelijks uw krant gedrukt nadat die is opgemaakt door vormgevers. Alles gaat digitaal, er komt geen ouderwetse letterzetter of typograaf meer aan te pas, zo'n man in een grijze stofjas die loden lettertjes in de juiste volgorde plaatst.

De typograaf is ook een kevertje, Ips typographus in het Latijn. In het Frans is het le typographe, wij hier zeggen 'letterzetter', met de krant heeft het niets van doen. Het kevertje is nogal in het nieuws. De letterzetter is namelijk het excuus waarmee de rooms-conservatieve regering van Polen delen van het oerwoud van Bialowieza kapt.

Bomen kappen De kevertjes, zo werd in het voorjaar van 2016 gemeld door het Poolse staatsbosbeheer, zouden bomen aantasten die daarna mogelijkerwijs zouden kunnen omvallen en dan een toevallig rondlopende toerist verwonden. Daarom moet 180.000 kubieke meter hout worden gekapt in het bos dat sinds 1979 als mondiaal natuurerfgoed op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. De Poolse regering ligt op ramkoers en de letterzetter wordt daarbij misbruikt als excuus Het woud van Bialowieza staat te boek als het laatste ongerepte oerwoud van Europa, en hoewel op die claim wel wat kan worden afgedongen, is het zonder twijfel een uniek reservaat. Met een oppervlakte van 1500 vierkante kilometer is het groter dan de provincie Utrecht. De biodiversiteit is er enorm en het onderzoeksinstituut aan de rand van het woud trekt biologen en ecologen van over de gehele wereld. Dat weerhoudt de regering er niet van te kappen. De vrijwel voltallige Poolse raad voor Natuurbescherming die ertegen protesteerde, is ontslagen, de kettingzagen snerpen, de rest van de wereld kijkt vol afgrijzen toe. De Poolse regering ligt op ramkoers en de letterzetter wordt daarbij misbruikt als excuus om de wereld te laten zien dat ze zich nergens iets van aantrekken.