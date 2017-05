Het ene gras is de andere niet

Cirkels in het gras, schreef Oek de Jong. Het gras is groener aan de overkant. Er zit een addertje onder. Te hooi en te gras hebben we het over ‘gras’. Terwijl grassen een grote familie zijn, met acht- à tienduizend familieleden, waarvan honderdveertig in Nederland. Dan zijn de russen en zeggen nog niet eens meegeteld, die in de wandelgangen meestal voor grassen worden aangezien.

Lees verder na de advertentie

Die taaie rakkers weten zich onbekommerd in bossen en op uiterwaarden en andere stroomvlakten te redden

Het ene gras is het andere niet. Er zijn een stuk of dertig gazongrassen en zo’n twintig weidegrassen. Die zijn groeizaam en eiwitrijk. In de moderne veehouderij worden nog maar twee soorten veel gezaaid: Engels raaigras en veldbeemdgras. Het zijn de eiwitrijkste soorten, waar veel mest op moet.

Daarnaast worden twee prachtige grassen wel in bermen gezaaid en aan het vee gevoerd: timotheegras en grote vossenstaart. Het zijn zeer algemene soorten, ook in het wild, en ze zijn enorm. Grote vossenstaart heeft een harige bloeiaar op een stengel van ruim een meter. Het lijkt wel een graan. Granen zijn ook grassen, met inbegrip van maïs. Boekweit is geen gras, maar ook geen graan.

Grote vossenstaart groeit in maart al tot kniehoogte en begint tegenwoordig ook al in maart te bloeien. Het bloeit door tot in juni, neemt dan even pauze en begint in augustus weer, tot ver in de herfst. De uitgebloeide staarten zijn ook mooi, zeker met de zon erachter. De grote vossenstaart kan kruisen met de geknikte. De geknikte groeit echter op schralere bodem en is daarom zeldzaam geworden. Grote vossenstaart kan wel tegen wat mest. En tegen schaduw en tegen overstromingen. Die taaie rakkers weten zich onbekommerd in bossen en op uiterwaarden en andere stroomvlakten te redden.

Ik lig naar de vossenstaarten te staren, maar hoor het gras niet groeien. Dat komt door de naderende maaimachine. Ik trek snel mijn rondslingerende schoenen aan en stap opzij. Het gras wordt voor mijn voeten weggemaaid.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.