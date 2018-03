Het einde van de diesel lijkt in zicht

Het is een fikse tik op de vingers van de Duitse regering, die de afgelopen jaren de belangen van de volksgezondheid in feite ondergeschikt maakte aan die van de autoindustrie. Niet alleen zijn de Europese normen voor luchtkwaliteit onvoldoende bewaakt, Berlijn opereerde ook lankmoedig in de afhandeling van de sjoemeldieselaffaire en stond vaak op de rem als Brussel de uitstootnormen van verbrandingsmotoren wilde aanscherpen.

De uitspraak van de rechter is ook een belangrijk signaal aan de autofabrikanten in vooral Zuid-Duitsland. Juist ook in Stuttgart, de stad die nu de dieselpersonenauto actief moet gaan weren. Stuttgart is de hoofdstad van Baden-Württemberg, de deelstaat die niet voor niets 'autoland' wordt genoemd. Rond Stuttgart staan fabrieken van Porsche en Mercedes Benz, maar er zitten ook belangrijke toeleveranciers voor de autoindustrie.

Met de uitspraak van de rechter in Leipzig lijkt het einde van de die­sel­ver­bran­dings­mo­tor in zicht, ook elders in Europa

Zoals al eerder bleek uit de sjoemeldieselaffaire, waarbij bewust is gefraudeerd, laat deze industrie het belang op korte termijn graag prevaleren. Innovatie wordt eerder met de mond beleden, dan in de praktijk toegepast. Het is bijvoorbeeld veelzeggend dat de modernste dieselmotor, die voldoet aan de Euro 6-norm, pas sinds 2015 in dieselpersonenauto's is te vinden, terwijl vrachtwagens al veel langer aan deze norm moeten voldoen.

Ook veelzeggend is dat nieuwkomers als Tesla, die zich toeleggen op elektrische motoraandrijving, in relatief korte tijd de autowereld op zijn kop zetten. Het ene na het andere land kondigt nu het einde aan van de verbrandingsmotor, waarmee emissieloos rijden de nieuwe standaard is geworden. Een ontwikkeling waarop de gangbare industrie slechts met moeite kan inspelen.

Met de uitspraak van de rechter in Leipzig lijkt het einde van de dieselverbrandingsmotor in zicht, ook elders in Europa. Voor automobilisten, die vaak veel geld opzij legden voor hun voertuig, is de boodschap uitermate zuur. Zij zullen hun auto's versneld moeten afschrijven en op zoek gaan naar een alternatief. Mocht dat opnieuw een auto zijn, dan is het vooral te hopen dat er tegen die tijd voldoende alternatieven voorhanden zijn voor de traditionele verbrandingsmotoren.

Veel consumenten zullen daarbij ook terecht komen bij de traditionele automerken. Dat voelt ongemakkelijk, want met hun kortzichtige beleid hebben deze merken de consument wel in de problemen gebracht.

