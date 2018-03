Het einde nadert voor de noordelijke witte neushoorn

Hij was misschien wel de meest begeerde vrijgezel van het Ol Pejeta-reservaat in Kenia: de noordelijke witte neushoorn Sudan, het laatste mannetje van zijn soort. Maandag overleed hij, 45 jaar oud.

Daarmee is het einde van de soort in zicht. Er zijn nog twee vrouwtjes over, Sudans dochter en kleindochter, maar het is nooit gelukt hen zwanger te krijgen. De medewerkers van Ol Pejeta, en zo’n beetje de hele neushoornminnende gemeenschap, zijn in mineur.

Symbool Want Sudan was een symbool geworden voor de wreedheden waarmee de mensheid de natuur om zeep helpt. Sudan overleefde de strooptochten in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw die zijn soortgenoten zo massaal troffen en woonde een tijdje in een Tsjechische dierentuin. In 2009 werd hij verplaatst naar Kenia, in de hoop dat deze natuurlijke habitat hem zou stimuleren zich voort te planten. Dat lukte maar niet, vier jaar geleden mocht hij met pensioen. Om een IVF-behandeling te bekostigen voerden zijn verzorgers actief campagne, onder andere met een profiel in de dating-app Tinder: ‘Ik presteer goed onder druk, eet graag gras en hou ervan om te chillen in de modder’. Maar ook dat mocht niet baten. Sudan met zijn verzorger. © AP Kenmerkend waren ook de foto’s van Sudan, omringd door gewapende mannen die hem bewaakten tegen stropers. Die hebben hem nooit te pakken weten te krijgen, al stierf hij wel door een mensenhand: hij was ziek, had ontstekingen en kon niet meer zelfstandig op zijn benen staan. Zijn verzorgers hebben hem uit zijn lijden verlost.