Het eerste kievitsei is gevonden in Zuid-Holland

LandschappenNL kreeg rond 18 uur ’s avonds een melding dat een vrijwilliger in de gemeente Giessenlanden het eerste kievitsei had gevonden. Het ei is gecontroleerd en bleek inderdaad vers. De vinder trof in het nest alleen dit ei aan.

Vorig jaar werd het eerste ei op 9 maart gevonden. Volgens de landschapsorganisatie gaat het weidevogelseizoen dit jaar later van start vanwege de vorstperiode eind februari en begin maart. Nu het seizoen is begonnen, gaan vrijwilligers op zoek naar nesten om die te beschermen tegen boeren. Niet alleen van de kievit, maar ook van andere weidevogels als de grutto en tureluur.

Volgens LandschappenNL is Nederland een belangrijke plaats voor de kievit, er broeden jaarlijks 200.000 paren in ons land. Dit worden er elk jaar minder door intensieve landbouw. De nesten worden onder meer verwoest bij maaien, ploegen of onkruidbestrijding. De organisatie hoopt door het markeren van de nesten of het verplaatsen dat boeren rekening houden met de vogelnesten op hun weilanden.