Het duurzaamste regeerakkoord ooit? Dat lijkt voorbarig, op zijn minst

Is het terecht om, zoals D66-leider Pechtold dat dinsdag deed, de coalitieafspraken te bombarderen tot ‘duurzaamste regeerakkoord ooit’? Het lijkt voorbarig, op zijn minst. De opgeschreven klimaatambities zijn niet misselijk, op punten erg hoog. Maar de waarde van een akkoord is gelegen in de resultaten die er redelijkerwijs van te verwachten zijn. En dat is nog omkleed met onzekerheden, waarschuwen alle milieuorganisaties.

Definitie van duurzaamheid beperkt

Bovendien, klinkt het ook veel uit de groene gelederen, is de definitie van duurzaamheid in het regeerakkoord veel te beperkt. Duurzaamheid is meer dan alleen CO2 en klimaat. Keuzes over natuurbescherming en ecologie ontbreken. Natuurmonumenten is niet te spreken over het ontbreken van heldere doelen voor versterking van onze natuur’. “Echt groen beleid is breder dan alleen energiebeleid”, zegt het Wereld Natuur Fonds teleurgesteld.

Echt groen beleid is breder dan alleen energiebeleid

De energie- en klimaatparagraaf die VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is de hoofdreden om nu de trom te roffelen over duurzaamheid. Daarin staan toekomstdoelen. Kolencentrales moeten dicht zijn in 2030. In datzelfde jaar moeten broeikaskassen 49 procent lager te liggen dan in 1990, als opmaat naar 80 tot 95 procent reductie in 2050. Verkochte auto’s moeten in 2030 emissieloos zijn. Vanaf 2024 stopt de subsidie voor het meeverbranden van houtstukjes in kolencentrales, door milieuclubs gezien als een bosverwoestende vorm van energieproductie.

Stippen op de horizon, worden termijndoelen zo mooi genoemd. Of Nederland met praktijkresultaten bij die stippen uitkomt heeft het kabinet niet helemaal in eigen hand. Er moet wat Rutte III betreft een nieuw energieakkoord komen om dat te regelen. Bedrijven, milieuorganisaties, vakbonden en overheden moeten gaan onderhandelen. Daar hangt veel van af.