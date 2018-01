Het Chinese plan tegen luchtvervuiling werkt, in Peking althans

Zelfs een analyse van Greenpeace concludeert het: de lucht boven Peking is schoner. De hoeveelheid fijnstof in de stad daalde met 53 procent. Maar terwijl de inwoners van die stad steeds vaker kunnen genieten van een schone lucht wordt ademhalen in andere delen van China steeds moeilijker.

In de winter is Peking normaliter bedekt met een dikke deken van smog. Extra actieve kolencentrales zorgen voor meer uitstoot, door de windstilte blijft de smog boven de stad hangen. Het verbranden van steenkool voor energieopwekking wordt echter steeds minder geaccepteerd. China, dat zich steeds nadrukkelijker profileert als een toekomstbestendige wereldmacht, is daarom druk bezig met de overstap naar het minder vervuilende aardgas.

Het probleem verdwijnt niet, maar verplaatst zich

De hoeveelheid fijnstof in Peking en 27 andere steden in het noordoosten van China daalde in de laatste drie maanden van vorig jaar met 33 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Greenpeace schat ook dat er in 2017 in China 160.000 minder mensen vroegtijdig stierven door luchtvervuiling. De Chinese overheid lijkt zijn belofte om de luchtkwaliteit te verbeteren na te komen.

Minder rooskleurig Landelijk is het beeld minder rooskleurig, daar daalde de hoeveelheid fijnstof in de lucht met 4,5 procent, de kleinste daling sinds de start van de overheidscampagne. Want hoewel de luchtkwaliteit in Peking en een aantal andere steden verbeterde, verslechterde die in een aantal andere regio’s. Het probleem verdwijnt niet, maar verplaatst zich. Zo steeg de hoeveelheid fijnstof in Heilongjiang, een noordelijke provincie die grenst aan Rusland, met 10 procent. “China's landelijke plan om de luchtvervuiling aan te pakken heeft geleid tot een grote verbetering van de luchtkwaliteit. Maar overheidsbeleid dat steenkool en zware industrie voorrang geeft, belemmert verdere vooruitgang”, verklaart Greenpeace-woordvoerder Huang Wei. Ook de Chinese overheid erkent dat er nog veel werk te doen is. In een mededeling waarschuwt het ministerie voor milieubescherming dat de goede luchtkwaliteit van eind vorig jaar deels werden veroorzaakt door positieve weersomstandigheden en dat de luchtkwaliteit eind januari en begin februari slechter zal zijn.