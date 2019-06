Het Bulderbos kon de aanleg van de Polderbaan niet tegenhouden, maar is nu wel een cocon van rust

Op een uitkijkpost annex parkeerterrein naast de Polderbaan in Vijfhuizen zitten tientallen spotters geduldig te wachten op dat ene kiekje. Om die ene glimp te kunnen opvangen van dat bepaalde toestel. Vanuit strandstoeltjes of vanuit hun auto kijken ze naar de koningsblauwe neus van een manoeuvrerend KLM-toestel.

Bioloog Jeroen Warmerdam (46) ziet het tafereel aan de rand van Schiphol met gemengde gevoelens aan. Hier hadden ook echte vogels kunnen worden waargenomen, zegt hij. “Hoe ironisch. In plaats daarvan zijn het stalen vogels.”

Slechts de breedte van een autobaan scheidt de spottersplaats van het Bulderbos, het ‘actiebos’ waarmee 25 jaar geleden werd geprotesteerd tegen de plannen voor de aanleg van de omstreden nieuwe landingsbaan, de Polderbaan. Het protest had een eigenzinnig karakter. Op de plek waar de nieuwe baan voorzien was, kocht Milieudefensie piepkleine stukjes grond van boeren. Die verkocht ze vervolgens per vierkante meter door aan actievoerders. Duizenden van hen plantten er een boom. Zo kleurde een gebied ter grootte van twee voetbalvelden groen: het Bulderbos.

Jeroen Warmerdam was er bij. Hij plantte op 6 november 1994 twee elzen. Een boom aanplanten kostte toen tien gulden, en dat was het hem meer dan waard.

Nu is het Bulderbos een groen eiland in een verder kale vlakte van akkers en landingsbanen. Warmerdam komt er nog een paar keer per jaar, wanneer hij als vrijwilliger voor Milieudefensie het bos onderhoudt. Maar de elzen kan hij niet meer met zekerheid aanwijzen. “Ze lijken te veel op elkaar.”

Met de aanleg van het bos wilden de activisten de uitbreiding van Schiphol dwarsbomen. De ‘Bulderboswachters’ weigerden jarenlang hun gebied op te geven, maar uiteindelijk slaagde het luchthavenbedrijf erin elk van hen via de rechter afzonderlijk te onteigenen. Dat gebeurde pas eind 2001. Twee jaar later werd de omstreden vijfde baan in gebruik genomen.

Warmerdam heeft niet het gevoel verloren te hebben. “Ik krijg weleens de cynische vraag: ‘Die Polderbaan is er toch gekomen, wat heeft het nou voor zin gehad?’ Maar wie helemaal niks doet, bereikt nooit wat.”

Hij krabbelt even aan zijn kalende kruin. Grijnzend: “Een groep activisten tegen de economische gigant Schiphol, dat klinkt toch als David tegen Goliath?”

Teugelloze groei

Warmerdam zag de aankondiging van de nieuwe baan begin jaren negentig als een kans om het probleem van ‘teugelloze’ groei van de luchtvaart aan te pakken. “Als je dan niet in opstand komt, wanneer dan wel? Het was als een balk op de weg gooien, een barrière. Onze boodschap kwam over. Het vliegverkeer is schoner geworden, en er mag ’s nachts niet gevlogen worden. We hebben ons niet alleen in de discussie gemengd, we hebben die ook meebepaald.”

Door een rekenfout was het bos aanvankelijk op de verkeerde plek aangeplant. Net niet op de plaats waar de vijfde baan moest komen. Er moesten in allerijl nieuwe bomen bijkomen, op de juiste grond. Het eerste, oorspronkelijke stuk bos staat er daarom vandaag nog. “Een geluk bij een ongeluk”, zegt Warmerdam.

Het levendige gefluit van vogels, de wind die een gezellige bries door de fors bebladerde bomen jaagt. Het Bulderbos is als een cocon van rust te midden van de brullende vliegtuigmotoren. “Het is als een scherm”, zegt Warmerdam, terwijl hij de omgeving langzaam in zich opneemt. “Als een soort rustplaats voor vogels, maar ook voor mensen. Even weg van het lawaai.”

Verschillende zorgen van burgers over de groei van het vliegverkeer kwamen in het Bulderbos samen: de overlast, de veiligheid, maar ook de toenemende luchtvervuiling begonnen te dagen. “Uitstoot werd vroeger eerder in de marge genoemd. Nu is het actueler. We weten nu nog meer over de schade voor het milieu. De overlast blijft een factor, maar de uitstoot is nu het speerpunt geworden.”

In zijn woonplaats Nieuw-Vennep, tien kilometer verderop, ondervindt Warmerdam zelden hinder van overvliegende toestellen. Maar dat doet er niet toe. “Het is een beetje hypocriet, bijna egoïstisch als je alleen met jezelf bezig bent en niet naar het geheel kijkt. Omwonenden uit pakweg Haarlem en Amstelveen hebben nu eenmaal last van het geluid. Milieuproblematiek gaat ons allemaal aan.”

Bij mijn twee grootmoeders in Badhoevedorp was de overlast heel erg voelbaar. Je had er altijd last van. Al-tijd Jeroen Warmerdam

Warmerdam had twee grootmoeders in Badhoevedorp wonen. “Daar was de overlast heel erg voelbaar. Je had er altijd last van. Al-tijd. Op verjaardagsfeestjes ging ik als achtjarig jochie vliegtuigen kijken met vriendjes van school. Toen stond ik er niet zo bij stil. Pas toen ik een jaar of twintig was, bedacht ik me: goh, gaat dit wel goed? Het trof dat mijn opa bij KLM werkte. Zeker later, toen hij met pensioen was, had ik er weleens discussies over. Vanwaar die ongecontroleerde drang om te groeien? Hij keek er heel anders tegenaan, hij begreep onze scepsis niet.”

Uit principe neemt hij zelf nooit het vliegtuig. De enige uitzondering was toen hij een prijs, een all-in vakantie met hotelovernachting in Oslo, had gewonnen. “Ik had er een dubbel gevoel bij. Er ging heel wat pieker- en denkwerk aan vooraf. Maar een enkele keer kan geen kwaad, dacht ik uiteindelijk. Een prijs niet innen en aan me voorbij laten gaan, dat ging me te ver.”

Er verschijnt een ongemakkelijk lachje op zijn gezicht. “Vliegen is leuk, maar niet tegen elke prijs. En die prijs is geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ik ga zelden op reis, en als ik ga, houd ik het binnen de Europese grenzen.”