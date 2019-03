Het beeld van een zeekoe met gezwollen borsten leidde ooit tot de mythe van de zeemeermin

Zeekoeien hebben in de stamboom van de zoogdieren niets met walvissen of zeehonden te maken. Ze zijn nauw verwant aan olifanten. Dat is, zoals natuurschrijver Gerald Durrell ooit opmerkte, het soort informatie waardoor mensen zich gaan afvragen of biologen wel goed snik zijn. Maar het is echt zo, de naam zeeolifanten zou dus toepasselijker zijn dan zeekoeien, maar helaas wordt de grootste zeehondachtige al aangeduid met de naam zeeolifant.

Zeekoeien vormen de zoogdierorde der Sirenia, die in het geologische verleden zeer soortenrijk was, maar tegenwoordig nog slechts twee geslachten omvat. Dat zijn Trichechus, de lamantijnen, waarvan drie soorten rond de Atlantische Oceaan leven en het in de Indische Oceaan en de westelijke Stille Oceaan voorkomende geslacht Dugong dat maar één soort telt, de doejong of Indische zeekoe. Er was tot voor kort een derde geslacht met ook maar één soort, namelijk Steller’s zeekoe, Hydrodamalis gigas, die rond de Beringzee leefde. Deze soort werd pas in 1741 ontdekt, maar was al drie decennia later uitgeroeid vanwege zijn vlees en vet.