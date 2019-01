Het ADM-terrein is pas echt ontruimd nu ook de goudvissen weg zijn

Net als bij de ontruiming van de krakers, vorige week, ging dat niet vanzelf. “Na flink wat uurtjes onderhandelen zijn ze alle zestig met ons meegegaan”, liet het personeel van de dierenambulance gisteren op sociale media weten, een knipoog na de moeite die de gemeente had om de menselijke bewoners van het terrein weg te krijgen. “Eigenlijk zijn we de hele dag bezig geweest”, vertelt directeur Margje de Jong. “We hebben hier de grap al gemaakt dat de politie met de mensen sneller klaar was dan wij met de vissen.”

Gewapend met netten en waterdichte kleding gingen de mannen en vrouwen van de dierenambulance op pad. Op foto’s die de ambulancebroeders na de klus op Facebook postten is te zien hoe ze zich inspannen om de goudvissen uit een met met bamboe omzoomde vijver te vissen. De waterdieren zijn naar een opvangcentrum voor vissen gebracht, vertelt De Jong. Daar mogen ze rondzwemmen totdat er zich een nieuwe eigenaar meldt.

Vorige week werden de laatste krakers weggehaald van het ADM-terrein in Amsterdamse Westelijk Havengebied. Daarmee kwam er een einde aan het krakersbolwerk, dat 21 jaar geleden ontstond en lange tijd door de gemeente werd gedoogd. Die ontruiming ging niet zonder slag of stoot. Bij de actie, die volgens de politie wel rustig verliep, werden elf personen aangehouden omdat ze weigerden te vertrekken.

