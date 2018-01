Hermien, de koe die naar iedereen een lange neus maakte

Jansen houdt vleeskoeien van het ras limousin. Forse dieren zijn het, roodbruin van kleur en manshoog op de poten. De limousin heeft een kort en breed voorhoofd boven een brede, blanke snuit. De rug is breed en gespierd, de billen zijn zwaar en rond. De gastronomie weet raad met ieder onderdeel van het dier.

Begin december wilde Jansen 17 koeien naar de slacht brengen. Bij het opladen in de veewagen ontsnapten twee dieren. Een werd gevangen, de ander zocht haar toevlucht in de bossen. Daar weet ze al weken uit handen van mensen te blijven.

In een geschikte omgeving, zegt Ouwehand, zou koe Hermien nog jaren kunnen leven. Het Overijsselse bos, zo lijkt de consensus, is níet geschikt. Het oversteken van een autoweg tijdens een zoektocht naar voedsel kan het dier fataal worden. Het eten van te veel eikels ook.

Wie zo redeneert, laat Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren weten, heeft niet in de gaten dat haar partij élke dag voor die dieren opkomt. “Hermien is een symbool geworden. Zij staat voor alle dieren die niet naar de slacht willen. Geen enkel dier vraagt erom te eindigen als gehaktbal of biefstuk. Over zulke symbolen moet je niet laatdunkend doen.”

Oog in oog met de dood nemen koeien vaker de benen, ook wel wekenlang, maar de koe van boer Jansen werd afgelopen week langzaam een bekendheid. Ze kreeg een naam: Hermien, naar haar eigenaar, en de Partij voor de Dieren startte een inzamelingsactie om haar onder te kunnen brengen in een rusthuis.

Afschieten?

Dus is het zaak Hermien te vangen, dood of levend. Over het voltrekken van het doodvonnis wordt in jagerskringen gespeculeerd: afschieten, ja, maar niet door de kop, beter direct achter de voorpoten en dan dwars door de borstkas.

Zover wil Kamerlid Ouwehand het niet laten komen. Zij weet niet welk bedrag er inmiddels voor het pensioen van Hermien is gestort, wel dat er een opvangplek beschikbaar is. Het opvangcentrum heeft zich inmiddels met de boer in verbinding gesteld. “Het is een delicaat proces, maar ik geloof dat de optie afschieten van de baan is.”