Helpen opruimen: een heerlijk vakantie-uitje

“Eerlijk gezegd ben ik niet zo’n milieufreak, maar we zochten nog een leuk uitje met de kinderen”, vertelt Irene Mink uit Baarn. Het is tenslotte nog kerstvakantie. Dus nu zit ze met vriendin Anna Kamerling uit Soest en acht van hun beider kinderen op de veerboot naar Terschelling. Een hele bups, van vier tot dertien jaar oud. “Als we naar de dierentuin gaan, zijn we meteen failliet. Door de opruimtickets voor de boot is dit goedkoper en leuker. Bovendien komen we ieder jaar naar Terschelling, dan mogen we ook weleens wat terugdoen. En de kinderen maken zich na al die jaren eindelijk nuttig.”

Acht neusjes drukken zich tegen tegen het raam, als de haven van Harlingen in de verte verdwijnt. Anna Kamerling: “Ik dacht vanochtend wel: wat is het vroeg, waar beginnen we aan?” Haar zoon Daan (4) rent intussen weg. “Daan! Hier blijven!” Ze grinnikt: “We moeten straks eerst maar eens de rommel opruimen die ze hier aan boord maken.”

De enige rommel hier, komt van onze kinderen

Mink’s zoon Hessel (13) maakt zich wel een beetje zorgen. “Straks hebben wij vandaag het strand schoongemaakt en spoelt er morgen weer nieuwe rommel aan.” Zijn moeder: “Maar wat wij vandaag opruimen is in ieder geval weg.”

Brandschoon Wanneer ze even na twaalven het strand bereiken, stormen de kinderen enthousiast op de klaarliggende vuilniszakken af, maar ze stuiten op een probleem. Het strand oogt brandschoon. “Het is hier al bijna helemaal opgeruimd”, zegt Bea Mali uit Franeker. Samen met een vriendin uit Pingjum en tweehonderd andere vrijwilligers heeft ze die ochtend de meeste troep al opgeraapt. “Wel een beetje teleurstellend voor wie nu komt.” Een dagje schoonmaken is goedkoper dan de dierentuin. © Sjaak Verboom Er komt een trekker met aanhanger aanrijden. Irene steekt haar duim omhoog. Met succes: de moeders en de kinderen krijgen een lift naar de uiterste oostpunt van het eiland. Misschien is daar nog werk te verzetten. “Ga maar wel even zitten”, zegt de chauffeur. “Ik weet niet hoe leuk de politie dit vindt.” Al snel crosst de trekker langs de branding. “Dit had je vanochtend niet gedacht, hè”, roept Irene in de harde wind tegen zoon Hessel. Het is een mooi ritje voor de kinderen, maar ook de oostpunt van het strand blijkt al brandschoon. Boswachter Anno Smit is overdonderd door alle hulp. “Het is echt geweldig. Er ligt nu nog wel wat afval op het strand, maar dat is zo klein dat het geen nut heeft om mensen daarnaar te laten zoeken. En in de duinen ligt nog afval, maar dat komen honderd vrijwilligers zaterdag opruimen met stichting De Noordzee.” Collega-boswachter Rob Mier verwacht dat er na de verwachte storm komende week nog wel meer zal aanspoelen. “Misschien zelfs de komende maanden wel. Ik weet niet of het enthousiasme om op te ruimen zo lang aanhoudt.” © Sjaak Verboom De kinderen hebben ondertussen een nieuw doel gevonden voor de vuilniszakken: ze gaan zaklopen. Af en toe waait er bijna een vuilniszak weg. “Jongens, houd die zakken vast”, roept Mink. “De enige rommel hier komt van onze kinderen”, lacht ze. Nadat de kinderen nog even achter het stuur van de trekker en de shovel hebben gezeten, begint de groep aan de terugreis. Via de schep van de shovel stappen ze weer in de wagen van de trekker. “We hebben ons best gedaan”, zegt Kamerling “We gaan weer naar huis. Kunnen we daar weer gaan opruimen, zoals altijd”, antwoordt Mink. “Maar eerst even een wijntje.” Het is tenslotte wel vakantie. Irene Mink en Anna Kamerling namen hun kinderen mee naar Terschelling om de rommel van de containers op te ruimen. © Sjaak Verboom

