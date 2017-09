Heel veel spreeuwen en één kuifaalscholver op vogelteldag

Dat meldt Vogelbescherming Nederland. Door de regen werden dit jaar minder vogels gespot dan normaal. Wel werden er bijzondere vogels gezien als de visarend, roodkeelpieper (4) en kuifaalscholver (1). In totaal werden 194 soorten geteld.

Opvallendste nieuwkomer in de top tien is volgens de Vogelbescherming de smient, oftewel de fluiteend. De eend met zijn fluitende roep werd 2501 keer geteld. Normaal komen de meeste smienten pas in oktober en november naar Nederland om te overwinteren.

Duizenden vogelaars Duizenden vogelaars telden zaterdag mee vanuit ongeveer 115 kijkposten in Nederland. De telposten zijn al vlak voor zonsopgang bemand, omdat de grootste groepen vogels vroeg te zien zijn. Na de spreeuw, die bijna altijd op de eerste plaats eindigt, waren de vink (22.820) en de graspieper (17.903) de meest geziene vogels. De spreeuwen die in Nederland gebroed hebben en hun jongen, krijgen rond deze tijd van het jaar gezelschap van hun soortgenoten uit Scandinavië en Oost-Europa. Deze vogels ontvluchten de strenge winter in hun geboorteland. Over een paar weken trekt een deel van de spreeuwen, die in enorme zwermen tegelijk trekken, weer weg om de winter elders door te brengen. De regen zorgde dit jaar niet voor een diepterecord. Dat dateert uit 1999, toen iets meer dan 90.000 vogels werden geteld. Vorig jaar bleef de teller steken op 194.581 vogels.