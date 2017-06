Hechte vogelfamilies zorgen voor elkaars eieren

Het was een raadsel in de biologie: babysitten. Toch komt het bij duizenden vogelsoorten voor dat individuen afzien van eigen leg en soortgenoten gaan helpen met het grootbrengen van hún kuikens. Biologen denken nu te weten waarom: het is een familiegunst.

Als doorgeven van genen is wat het leven drijft, dan spoort de babysittende vogel niet, zou je denken, want die helpt andermans genen doorgeven. Maar dit is geen zeldzame afwijking; gedeelde broedzorg komt bij duizenden vogelsoorten voor. Dus daar moet de evolutiebiologie toch een verklaring voor kunnen geven.

Zeker, zegt de ene groep onderzoekers. We zien die gedeelde broedzorg in stabiele leefgebieden die rijk zijn aan voedsel. De vogelpopulatie kan er zo hard groeien dat er te weinig ruimte is om ieder individu een territorium te bieden. Bij ruimtegebrek kiezen sommige vogels ervoor van broeden af te zien en oppasouder te worden. De neushoornvogel bijvoorbeeld: hoe rijker het gebied waarin deze soort leeft, hoe meer oppasouders zij telt.

Wacht even, zeggen andere onderzoekers, wij zien de gedeelde broedzorg juist in gebieden die helemaal niet rijk zijn aan voedsel maar juist arm, en waar het onstuimige klimaat het leven niet goed gezind is. Broeden is er voor individuele vogelparen nauwelijks te doen. Alleen soorten die de broedzorg delen kunnen er overleven.

Het antwoord Zie hier de wetenschap van het verhaaltjes vertellen. Hoe merkwaardig het verschijnsel ook, de evolutiebiologie weet er altijd een verhaal van te breien. En vaak nog een aannemelijk verhaal ook. Maar aannemelijk is niet hetzelfde als waar, laat staan bewezen. Beide verhalen klinken als een klok. Maar hoe zouden ze allebei waar kunnen zijn? Een groep Europese en Amerikaanse biologen ging op zoek naar een antwoord in de database met onderzoeksgegevens van alle bekende vogelsoorten. Daarin vonden ze meer dan drieduizend soorten die gedeelde broedzorg kennen. Vogelkenners zijn er steeds van uitgegaan dat omgevingsfactoren tot dit gedrag geleid moeten hebben. Maar dat leidde tot die elkaar uitsluitende verhalen. Dat komt, zo wijst dit nieuwe onderzoek uit, doordat de gedeelde broedzorg niet in een maar in twee stappen evolueert. In al die drieduizend soorten is er een fase aan voorafgegaan, waarin de vogels niet meer in stellen leefden, maar families gingen vormen. Zijn ze het familieleven eenmaal gewoon, dan kunnen leefomstandigheden ertoe aanzetten dat een deel van de familie afziet van voortplanting en zorgouder wordt. Ook dit is een verhaal dat nog bewezen moet worden, benadrukken de onderzoekers in vakblad PLOS Biology. Maar het zou in ieder geval verklaren waarom gedeelde broedzorg in heel verschillende leefomstandigheden opkomt. En de wetenschappers voelen zich gesterkt door het feit dat ze geen enkele soort zijn tegengekomen die van solitair levende stellen ineens naar gedeelde broedzorg gaat.

