Hé, daar is de Hibiscadelphus woodii! Maar die was toch uitgestorven?

Toch leek hij voor eeuwig te zijn verloren. Hij werd voor het laatst levend gezien in 2009 en door wetenschappers op de lijst van uitgestorven soorten gezet. Daar kan nu een streep door. Tegen de verwachtingen in hield de ‘H. woodii’ al die tijd stand op een verticale rotswand in het afgelegen deel van de Kalalau-vallei op het Hawaïaanse eiland Kauai.

Een drone die door onderzoekers van het National Tropical Botanical Garden eropuit werd gestuurd om unieke flora te bekijken, herontdekte de eeuwenoude plant bij toeval. Het onbemande mini-vliegtuigje zwierf een goede tweeënhalf jaar rond boven het extreem rijke Hawaïaanse landschap.

Het vaak steile landschap verhindert wetenschappers delen van de groene valleien te bezoeken. Dus begonnen ze bij de Nationale Tropische Botanische Tuin van Kauai te experimenteren met drone-technologieën. Zo konden ze tot nu toe onbereikbare delen van het eiland verkennen. Op een zonnige februaridag viel het oog van de camera op een opmerkelijk stukje flora.

De H. woodii, die tot de familie Hibiscadelphus behoort, werd voor het eerst ontdekt in 1991. Dat was in dezelfde vallei. Nog geen tien jaar later verdween een bekende kolonie. Invasieve planten, dieren, rotsverschuivingen en vallende keien werden hem fataal. Vervolgens werd gedacht dat de plant helemaal niet meer bestond. Wetenschappers hopen nu dat er meer soorten opduiken voor de camera van de drone.

