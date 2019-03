Handboek demonstreren: in vijf stappen van de luie stoel naar de Dam

1 Sympathiseren

Iedereen kan toch zien dat het klimaat naar de verdoemenis gaat, en dat we iets moeten doen! Als de klimaatmars van zondag een grote ­opkomst telt, zal dat komen doordat velen dat eindelijk hebben ingezien. Dat zullen zeker de demonstranten zeggen. Mis: sympathie met het demonstratiedoel mag dan heel belangrijk zijn, het is niet de doorslaggevende factor voor een hoge opkomst. “Dat is het netwerk van mensen”, zegt Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en betrokken bij menig demonstratie-onderzoek.

Onbelangrijk is de inhoud uiteraard niet: daar begint alles mee. Neem de grote kernwapendemonstraties in de jaren tachtig van de vorige eeuw, die een record vestigden dat nog steeds staat als een huis. De sfeer in het land was in deze zaak uiterst gunstig gezind: maar liefst driekwart van de Nederlanders wilde de kruisraketten niet in Europa. Binnen kerken en ­andere organisaties, maar ook in de persoon­lijke netwerken van veel mensen ging het rond: hier moet iets tegen gedaan worden.

Een uitgangspunt waar alle andere organisatoren van demonstraties jaloers op kunnen zijn. Wat vaak hindert, is de politieke en sociale verdeeldheid in het land. “Mensen die gaan demonstreren zijn over het algemeen wat ­hoger opgeleid, en links georiënteerd”, zegt Van Stekelenburg. Dat geldt voor Nederland net zo hard als elders. ‘Post-materieel’ wordt deze groep ook wel genoemd. “Men is sneller bereid op te komen tegen autoriteiten.” Ook de nummer drie op de opkomstranglijst, het protest tegen het ‘rechts-liberale’ beleid begin deze eeuw, kon vooral op linkse steun rekenen en schopte het minder snel tot algemeen ­gedeeld protest.

Rechtse stemmers hechten meestal meer waarde aan autoriteit. En als ze wel in opstand komen tegen bijvoorbeeld het migratiebeleid, is het uit een hoek als Pegida die voor de meeste mensen weer te extreem is. Dat zijn kleine netwerken zonder de benodigde mobilisatie-kracht. Wel opvallend waren de acties in 2016 tegen de komst van asielzoekerscentra. Die kregen lokaal veel steun, maar tot een grote antimigratiebeweging kwam het niet. Ook omdat het veel actievoerders niet om migratie ging, maar om het beroemde nimby-uitgangspunt: not in my backyard. Daar vervaagt de ­tegenstelling tussen links en rechts.

De sympathie voor de klimaatmars is ­behoorlijk gunstig, denkt Van Stekelenburg. “Er is ook in Nederland een groep die twijfelt aan klimaatverandering, maar die is lang niet zo prominent als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Als je hier al twijfel hoort, gaat het eerder om het tempo en niet om het fenomeen zelf.” Deze week bleek wel dat de meerderheid die zich zorgen maakt om het klimaat iets is gedaald. Maar het is nog steeds 65 procent en het momentum dat altijd nodig is voor een grote opkomst, is nog altijd in potentie aanwezig. Neem daarnaast nog alle internationale commotie over deelname aan klimaatakkoorden en het landelijk klimaatakkoord. “Het ­bewustzijn is al langer verhoogd, maar klimaatverandering is een abstract fenomeen. Met alle hitterecords van afgelopen zomer en het bijna zomerse weer van vorige week is het enorm concreet geworden.”