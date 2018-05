Hamburg bant vieze diesels van zijn doorgangswegen

Het eerste dieselverbod in Duitsland is volgende week donderdag een feit. Hamburg schrijft de primeur op zijn naam. Het verbod voor dieselauto’s geldt voor twee grote doorgangswegen in de stad. Op het moment worden verbods- en omleidingsborden in Hamburg geplaatst.

In het schone-lucht-plan van de gemeente mogen er over de 580 meter lange Max Brauer Allee geen dieselpersonenauto’s meer rijden die geen moderne euro-6-motor hebben. De 1,6 kilometer van de Stressemanstraße wordt verboden terrein voor oudere vieze dieselvrachtwagens.

Ondanks dat het maar om twee straten gaat is de impact groot. Sinds begin dit jaar reden er 264.000 dieselauto’s over beide wegen, met een verbod waren het er 168.000 minder geweest. Directe bewoners, ambulances en vuilniswagen worden van het verbod uitgezonderd.

Het dieselverbod leidt tot nieuwe problemen, omdat al die vervuilende diesels niet meteen verdwenen zijn, maar via omliggende straten naar hun bestemming zullen gaan, waardoor daar de luchtvervuiling, vooral de NOx-uitstoot stevig zal toenemen.

De Europese Commissie kondigde vorige week aan dat ze Duitsland voor de rechter sleept omdat het stelselmatig norm voor lucht­ver­vui­ling overschrijdt

Geen belemmering Eind februari dit jaar besloot de hoogste Duitse bestuursrechter, het Bundesverwaltungsgerichts, dat steden vuile diesels mogen weren, zonder compensatie te betalen. Er is wel een goed doortimmerd schone-lucht-plan nodig. Afgelopen vrijdag kwam het gerecht met de motivering van de uitspraak uit februari en daar zaten voor Hamburg geen belemmeringen in om het verbod voor de twee doorgangswegen volgende week in te voeren. In Duitsland zijn er circa zeventig gemeenten waar de grens overschrijden van gemiddeld 40 microgram NO 2 per kubieke meter lucht per jaar. Luchtverontreiniging door stikstofdioxide wordt grotendeels veroorzaakt door de uitstoot van dieselauto’s. De Europese Commissie kondigde daarom afgelopen donderdag aan om Duitsland voor de rechter te slepen wegens het stelselmatig overschrijden van de maximumnorm voor luchtvervuiling. Ook tegen vijf andere Europese landen worden rechtszaken gestart wegens overschrijding van de normen.