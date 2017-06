Haarlemmermeer zet het mes in restafval

De loeiende polderwind probeert vat te krijgen op de vuilnisauto’s die het terrein van afvalverwerker De Meerlanden op en af rijden. Maar de op keukenafval voortgedreven biogaswagentjes laten zich niet wegblazen. Ze zijn ook druk, sinds de gemeente Haarlemmermeer hier met een afvalproef begon. Het gescheiden groente- en fruitafval van 1000 huishoudens moet zo vers mogelijk worden opgehaald.

Achter op het terrein in Rijsenhout, waar de auto’s hun lading lossen, pruttelt een metershoge vergister op volle toeren. Hoe verser de schillen en koffieprut die de hongerige wirwar van buizen, zuigers en pompen binnenkrijgt, hoe meer biogas en CO2 er uitkomt. En dat betekent meer milieuwinst en meer inkomsten voor de gemeente.

“Iedereen profiteert”, zegt wethouder John Nederstigt (D66) in het kantoor van De Meerlanden met uitzicht op de energiefabriek. Afgelopen jaar startte hij (nummer 71 in de Trouw Duurzame 100) de proef ‘Winst uit je afval’, om te komen tot meer grondstoffen uit afval en minder restafval. Binnen vijf jaar hoopt de gemeente door betere afvalscheiding het restafval te verminderen van 198 naar 24 kilo per inwoner per jaar. In drie verschillende wijken, elk met een ander afvalsysteem, zijn in januari 200 huishoudens begonnen met een proef.

Geschrokken

Toen Herman Heijtel (65) hierover op een bewonersavond van Rijsenhout-Zuid te horen kreeg, kon hij het niet geloven. “Ik dacht: die zijn gek!”, zegt Heijtel. Het was dan ook vooral vanuit een ‘bewakersrol’ dat hij zich ter plekke bij de werkgroep aansloot die de afvalproef vorm moest geven. Maar hij raakte enthousiast. “Ik dacht dat we al goed bezig waren”, zegt Heijtel. “Maar nu zijn we al naar de 60 kilo restafval gezakt en denk ik: we kunnen nog veel meer.”

Iedereen is zich een hoedje geschrokken van hoeveel plastic hij weggooit

Want bij een meting begin mei bleek dat het restafval van de deelnemers aan de proef was teruggelopen van 198 naar zo’n 60 kilo restafval per inwoner per jaar. De andere kilo’s worden nu gescheiden ingezameld. “De winst zit hem vooral in het plastic”, zegt Nederstigt. “Iedereen is zich een hoedje geschrokken van hoeveel plastic hij weggooit.”

Bij Heijtel gaat dat plastic nu in een groene zak. De rolcontainers die hij en zijn buren eerst voor hun huis met tuin hadden staan, zijn weg. Tuinafval kan nu naar een permanente tuinkorf. En de etensresten uit de keuken gaan in een minicontainer met papieren zakje. Dat afbreekbare groente en fruit-zakje wordt samen met het plastic, de rode zak voor het restafval en het oud papier twee keer per week opgehaald. “We hangen het aan haken aan de lantarenpalen in onze straat.”

Sommige buurtbewoners moesten wel even wennen. En dan vooral aan dat zakje in de keuken. Dat zou maar lekken en gaan stinken. “Ach”, zegt Heijtel, die het zakje al op allerlei etenswaar heeft getest, “dat lekken valt wel mee.” Als je er maar voor zorgt dat je jus eerst stolt en je koffieprut afkoelt. “Je moet er gewoon een beetje handigheid in krijgen.”