Grote vleeseters leggen het af tegen de mens

De Ethiopische wolf, rode wolf, tijger, leeuw, Afrikaanse wilde hond en Cheetah: allemaal zijn ze bijna verdrongen door de mens, die hun leefgebied nodig heeft om te wonen of voor landbouw en veehouderij. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde studie in de Royal Society Open Science naar de achteruitgang van het wereldwijde leefgebied van 25 grote vleeseters.

Van de 25 soorten, blijkt 60 procent (15 soorten) meer dan de helft van zijn oorspronkelijke leefgebied te hebben verloren. “Ik schrik wel van deze getallen”, zegt Patrick Jansen, ecoloog en hoofddocent aan de Wageningen Universiteit. “De Ethiopische wolf heeft bijvoorbeeld 99 procent van zijn oorspronkelijke leefgebied verloren, dat is enorm.”

Leefgebied

Voor het onderzoek brachten de Amerikaanse onderzoekers Christopher Wolf en William Ripple het huidige leefgebied van de grote vleeseters in kaart. Hiervoor gebruikten zij informatie uit de International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. Vervolgens vergeleken zij dit leefgebied met historische kaarten van 500 jaar geleden. In Zuidoost-Azië en Afrika bleek het verlies van leefgebied het grootst. De Nederlandse ecoloog Jansen verbaast dat niet. “De druk op deze gebieden om voedsel te produceren is enorm. De uitbreiding van landbouwgrond gaat ten koste van grote vleeseters , simpelweg omdat ze niet worden toegelaten op de grond en omdat er minder prooidieren leven.”

Weergave van inkrimping van het leefgebied van grote vleeseters. De gele gebieden geven het leefgebied aan dat behouden is (huidige leefgebied + leefgebied 500 jaar geleden). De rode gebieden geven verlies van leefgebied aan (leefgebied alleen 500 jaar geleden) © Royal Society Open Science

Hoe kleiner het leefgebied van grote vleeseters, hoe groter hun kans op uitsterven blijkt ook uit de studie. Hoe meer het gebied waar de dieren leven versnipperd raakt, hoe kleiner de populaties. Kleine populaties zijn vervolgens weer kwetsbaarder voor natuurlijke bedreigingen als ziektes of strenge winters.

De onderzoekers pleiten voor programma’s om grote vleeseters te beschermen. Zo kunnen netwerken van beschermde gebieden uitgebreid worden en zal gekeken moeten worden naar roofdier vriendelijke methoden van landbouw en veehouderij. Jansen: “Bij dit soort methoden moet je bijvoorbeeld denken aan boeren die je compenseert als hun schapen zijn opgegeten door wolven.”