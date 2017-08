Grote schoonmaakactie na lekken palmolie bij Hong Kong

De Chinese overheid heeft inmiddels 93 ton olie uit zee gehaald. Milieuexperts vrezen voor ernstige schade aan de natuurlijke omgeving.

De olie kwam vrij nadat twee schepen op elkaar botsten in het estuarium van de Chinese Parelrivier, vlakbij Hong Kong. Het ongeluk gebeurde zes dagen geleden. De Chinese provincie Guangdong waarschuwde de overheid in Hong Kong voor de ronddrijvende olie, maar die reageerde niet onmiddellijk. Volgens de autoriteiten was in eerste instantie niet duidelijk dat de olie schadelijk zou zijn voor Hong Kong.

Vrijwilligers Inmiddels zijn de autoriteiten in Hong Kong bezig met een grote schoonmaakactie. In de wateren van Hong Kong drijft ongeveer 1000 ton olie rond, 93 ton is geborgen. Ook vrijwilligers helpen mee om de stranden schoon te maken. Zij vinden dode vissen, schelpen, stenen en afval dat onder de palmolie zit. De olie is wit van kleur. “Het ziet er een beetje bubbelig uit”, zei een inwoner tegen de South China Morning Post. Mi­li­eu­des­kun­di­gen zijn bang dat de bedreigde Chinese witte dolfijn schade van de olie ondervindt

Algengroei De overheid deed diverse testen en zegt dat de olie weinig schade kan toebrengen aan het milieu. Daar denken milieudeskundigen anders over. Zij zijn vooral bang dat de Chinese witte dolfijn, een bedreigde diersoort, schade van de olie ondervindt. Het is al meer dan een week ruim dertig graden in Hong Kong en dat kan het probleem verergeren, zeggen milieuexperts. Door de hoge temperatuur kan de olie oxideren, waardoor deze dikker wordt en gaat rotten. Daardoor ontstaat extreme algengroei, die een groot deel van de zuurstof aan het water onttrekt. Dieren en planten in zee kunnen hierdoor in de problemen komen.

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid Het is nog niet duidelijk wie de kosten van de schoonmaak moet betalen. De autoriteiten in Hong Kong weten nog niet wie de eigenaar is van beide schepen die de olie lekten. “We weten niet wat de oorzaak is van de botsing”, zegt Ken Ching See-ho, hoofd van een ecologisch centrum in Hong Kong, tegen de South China Morning Post. “Zijn de eigenaren van de schepen verantwoordelijk? We weten het niet. Moeten zij meehelpen met de schoonmaak? We weten nog niet eens de naam van de betrokken schepen.” We weten nog niet eens de naam van de betrokken schepen” Ken Ching See-ho, hoofd van een ecologisch centrum in Hong Kong Burgers zijn verontwaardigd. Een jaar geleden spoelden grote hoeveelheden afval van het Chinese vasteland aan op de kust van Hong Kong. Tussen 2005 en 2014 werd 493 keer olie gelekt in de wateren rond Hong Kong. In 135 van de gevallen waren scheepsongelukken en problemen met het bijtanken de oorzaak.

