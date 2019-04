Grote Nederlandse beleggers willen gezamenlijk oliebedrijven verduurzamen

Zes van de grootste Nederlandse beleggers gaan samen optrekken om grote olie- en gasbedrijven te dwingen meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Binnen twee weken verwachten zij hun gezamenlijke ambitie neer te leggen, waarna zij tijdens aandeelhoudersvergaderingen en via gesprekken bedrijven willen bewegen hun beleid bij te stellen.

Lees verder na de advertentie

De beleggers – Aegon, NN Investment Partners, MN, Van Lanschot Kempen, Actiam en Blue Sky Group – lieten eerder van zich horen bij Shell, waar zij vorig jaar vóór een resolutie stemden van actiegroep Follow This. Die groep probeert al enige jaren via resoluties op aandeelhoudersvergaderingen Shell te dwingen tot ambitieuzere doelstellingen om de uitstoot van CO2 terug te brengen, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Adempauze

Details over hun initiatief willen de zes beleggers nog niet geven. “Daarvoor is het nog te vroeg”, zegt Marlie Zuidgeest van NN Investment Partners. “Maar het klopt dat wij werken aan een gezamenlijke ambitie die wij verwachten van olie- en gasbedrijven met betrekking tot klimaatbeleid. We verwachten binnen twee weken meer details te geven.” De gezamenlijke doelstellingen van de zes beleggers worden dan de inzet in gesprekken met olie- en gasbedrijven, en er wordt als één blok gestemd op aandeelhoudersvergaderingen waar het gaat om klimaatbeleid.

Onze principes zijn duidelijk: we willen dat oliebedrijven zich daadwerkelijk committeren aan het halen van de doelen van Parijs Mark van Baal, oprichter Follow This

Het initiatief van de beleggers betekent dat Shell een jaar adempauze krijgt. Onder druk van aandeelhouders als Follow This was Shell het eerste grote oliebedrijf dat doelstellingen formuleerde om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Omdat Shell voorop loopt ten opzichte van zijn concurrenten, heeft Follow This besloten een nieuwe resolutie voor de aanstaande aandeelhoudersvergadering in mei terug te trekken. Daarmee krijgt Shell een jaar extra de tijd om ‘de klimaatambities in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs’, stelt Follow This.

Makkelijk was die beslissing niet, zegt oprichter Mark van Baal van Follow This. “Het is een keuze tussen principes en strategie. Onze principes zijn duidelijk: we willen dat oliebedrijven zich daadwerkelijk committeren aan het halen van de doelen van Parijs. Maar we willen deze zes grote beleggers de tijd geven om hun gezamenlijke ambitie neer te leggen.” Die strategie kan er volgens Van Baal toe leiden dat ook andere oliebedrijven meer druk gaan voelen om de klimaatdoelstellingen aan te scherpen.

Nog lang niet tevreden Hoewel Shell voorop loopt, is Van Baal nog lang niet tevreden over de ambities van het bedrijf. Shell heeft nu doelstellingen die de CO2-uitstoot per 2050 met zo’n 30 procent verminderen, stelt hij. Dat zou ten minste 65 procent moeten zijn om Parijs te halen, zegt Van Baal. “En wat ons betreft wordt het 100 procent.” Wel prijst hij Shell omdat het bedrijf ook de uitstoot van de producten die het verkoopt meerekent in de reductiedoelstelling, waar normaal gesproken bedrijven verantwoordelijkheid voor die uitstoot afwijzen. De komende weken staan bij meer bedrijven klimaatresoluties op de agenda van aandeelhoudersvergaderingen, waaronder het Noorse staatsoliebedrijf Equinor, BP en Chevron. Van Baal hoopt dat hij bij die bedrijven meer steun krijgt voor de resoluties door Shell juist extra tijd te geven om de ambities aan te scherpen. Mocht Shell met die tijd niets doen, dan dient Follow This in 2020 weer een nieuwe klimaatresolutie in. “Shell is nog niet van ons af”, aldus Van Baal.

Lees ook:

Follow This schaalt op en wil na Shell ook andere oliemaatschappijen vergroenen Actiegroep Follow This zet door. Na Shell en BP krijgen ook ExxonMobil en Chevron te maken met groene resoluties.