Grote investeerders manen Shell tot scherper klimaatbeleid

Onder de beleggers zijn onder meer HSBC, AXA en BNP Paribas. Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering in het Circustheater in Scheveningen stond een resolutie van activistische beleggers, verenigd in Follow This. Die willen dat Shell het beleid in overeenstemming brengt met het Klimaatakkoord van Parijs. Het bedrijf wil zich daar echter niet op vastleggen. Het steunt ‘Parijs’, maar wil de vrijheid hebben in hetzelfde tempo te bewegen als de samenleving. ‘Follow us’, grapte CEO Ben van Beurden tegen de aanwezige aandeelhouders.

Kli­maat­ver­an­de­ring is ‘één van de grootste systeemrisico’s die er zijn’, aldus de verklaring van de grote investeerders

Hoewel niet al die grote beleggers daadwerkelijk voor de resolutie stemden, was de teneur op de aandeelhoudersvergadering duidelijk. Klimaatverandering is ‘één van de grootste systeemrisico’s die er zijn’, aldus de verklaring van de grote investeerders en Shell kan dus niet achterover leunen.

5,1 procent van de stemmen De tien grootste Nederlandse beleggers sloegen het advies van Shell om tegen te stemmen in de wind: niet één deed dat. Niet allemaal hebben ze hun voorkeur bekendgemaakt. In ieder geval Aegon, Actiam en NN stemden voor. De grootste Nederlandse pensioenbelegger APG onthield zich van stemming. Uiteindelijk kreeg de resolutie 5,1 procent van de stemmen. Van de beleggers maakte 7,23 procent geen keuze en stemde blanco. Dat is relatief veel. Normaal gesproken krijgen resoluties op aandeelhoudersvergaderingen rond de 99 procent van de stemmen. Het pleidooi van directeur Mark van Baal van Follow This kreeg een lang applaus vanuit de zaal. Hij wekte wel even de toorn van Van Beurden, toen hij Shell ervan beschuldigde ‘de aandeelhouders te misleiden’. Shell zegt het klimaatakkoord van Parijs te steunen, maar de ‘ambitie’ van het bedrijf om de CO2-voetafdruk in 2050 te halveren, strookt daar niet mee, stelde Van Baal. Toch is ‘Parijs’ haalbaar, bezweerde Van Beurden, ook met de inzet van Shell.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid De Shell-top moest zich op de aandeelhoudersvergadering urenlang door vragen van kritische beleggers en belanghebbenden heen worstelen. Niet alleen het klimaat stond op de agenda. Van rechten van werknemers in Oeganda, Tunesië en Brazilië tot de aanhoudende milieuproblemen in Nigeria en Argentinië en de manier waarop Shell Nederlandse kinderen informeert over het belang van fossielen brandstoffen: de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Shell kwam op vele manieren voorbij. Vanuit Groningen kwam, gepaard met emotionele betogen over getroffen bewoners, opnieuw de vraag naar harde garanties dat gasbedrijf Nam, en uiteindelijk moederbedrijf Shell, gaat betalen voor de aardbevingsschade. Shell spreekt daarover met de overheid, binnenkort zal daar meer over bekend worden, beloofde Van Beurden. Toen de aandeelhouders na ruim vier uur vergaderen weer naar buiten kwamen, vielen ze middenin protesten van Groningers en actiegroepen zoals Fossielvrij. “Let op”, had voorzitter Charles Holliday al gewaarschuwd. “Er staan wat mensen buiten op u te wachten. Maar het lijkt wel vreedzaam.”