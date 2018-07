Grote grazer kan helpen in strijd tegen ongewenste woekerplant

En geef hem eens ongelijk, na al dat sombere nieuws over die grote grazers in de Oostvaardersplassen. Want in het Brabantse natuurgebied de Pannenhoef hebben de konikpaarden zich gestort op de watercrassula, meldt Linnartz. "Daar vallen door de hitte nu vennen droog met deze plant. Het zijn vooral de jonge dieren die denken: 'Goh, laat ik dat eens proberen". De door natuurbeheerders en waterschappen zo gehate oeverplant valt duidelijk in de smaak bij de wilde paarden. "En als die kennis eenmaal in de kudde is, verspreidt die zich ook."

Ook andere grote grazers blijken exoten te helpen bestrijden. In de Millingerwaard eten Galloway-runderen en Schotse hooglanders bijvoorbeeld reuzenberenklauw en Linnartz zag onlangs zelf hoe effectief wisenten Amerikaanse vogelkers te lijf gaan. "Als je de blaadjes van de Amerikaanse vogelkers kneust, komt sappen en gassen vrij waarmee wisenten muggen en horzels verdrijven. Wisenten schuren daarom graag tegen de vogelkers. Laatst zag ik zelfs hoe een wisent zo zo'n plant geheel met de grond gelijkmaakte."

Weet Linnartz misschien ook een oplossing voor de Japanse duizendknoop, een exoot die ook in de Nederlandse tuin en plantsoenen oprukt? "Ik zou zeggen: een geit. Die vreet echt alles op." Alhoewel, geeft Linnartz toe, "Die geit moet je bloemen wel sparen." En eerlijk is eerlijk: zo'n dier moet je wel ieder jaar opnieuw inzetten. Want exoten zijn hinderlijk hardnekkig - ook dat maakt ze zo gevreesd.