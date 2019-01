Grote e-bak in trek met dank aan de fiscus

Van alle auto’s die in 2018 op kenteken werden gezet, was 5,4 procent elektrisch, blijkt uit gegevens van de branche-organisaties Rai Vereniging en Bovag . Niet eerder was het marktaandeel van e-auto’s in een jaar zo hoog. In december lag het marktaandeel van stekkerauto’s zelfs ruim boven de 25 procent.

Dure e-auto's Vanwege de verandering in de fiscale regels was er in de laatste maand van het jaar veel vraag naar dure stekkerauto’s als de Tesla S (1588 registraties in december), de Tesla X (652) en de Jaguar I-Pace (2621). De Jaguar en de Tesla S waren daarmee in december verreweg de meest verkochte modellen. De verwachting is dat de verkoop van dure e-auto’s in 2019 zal teruglopen. De verkoop van kleinere e-modellen zal waarschijnlijk aantrekken, doordat er meer aanbod zal komen.

‘Matig jaar’ Er werden in totaal 443.812 nieuwe auto’s op kenteken gezet in 2018. Dat waren er ruim 7 procent meer dan in 2017. Toch betitelt Aumacon, een kenniscentrum voor de autobranche, 2018 als een ‘matig autojaar’. In de afgelopen tien jaar lag het gemiddelde verkoopcijfer op 442.000 auto’s per jaar.

De verkoopcijfers van voor de financiële crisis, gemiddeld 480.000, worden bij lange na niet gehaald. Dat komt vooral doordat occasions steeds gewilder zijn. Auto’s gaan steeds langer mee – de levensduur van een auto bedraagt in Nederland inmiddels negentien jaar – en blijven langer in goede conditie. Het is vooral de leasemarkt die zorgt voor vraag naar nieuwe auto’s. Meer mensen leasen privé een auto en het aantal zakelijke leaserijders stijgt ook.

Diesel verliest Opvallend is dat diesels aan populariteit verliezen. Slechts 13 procent van de nieuw geregistreerde auto’s was een diesel. Vorig jaar was dat nog 18 procent. Volkswagen was voor de veertiende achtereenvolgende keer het best verkochte merk in Nederland: 50.190 exemplaren. Renault (38.447 stuks) en Opel (36.419) volgen op flinke achterstand. Het Koreaanse Kia debuteerde in de top-vijf. Het meest verkochte model was de Volkswagen Polo (14.585), voor de Clio van Renault (12.001) en de Picanto van Kia (10.997).

