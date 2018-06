Groot Canadees muziekfestival afgelast: er broedt een Killdeer

Maar, in het Canadese Ottawa is het rond deze tijd droog en zonnig, dus het weer is wel het laatste waar de organisatoren van het jaarlijkse Bluesfest - goed voor honderdduizenden bezoekers - zich zorgen over maken. Tóch liggen ze in Ottawa wakker: van een Killdeerplevier op een nest met vier eieren.

Juist op het moment dat de podiumbouwers voor het megafestival aan het werk wilden gaan, bleek de beschermde vogel te hebben besloten een nest te bouwen op een pad, precies waar het hoofdpodium moet komen. De Killdeer is een waadvogel die vooral in Noord- en midden-Amerika leeft. Het is een beschermd dier in Canada en dus ligt het werk stil. De podiumbouwers hadden dinsdag willen beginnen. Nu loopt er een bewaker om het nest te beschermen.

Het festival zelf begint op 5 juli met een optreden van Bryan Adams. Het is zeer de vraag of de vogel de eieren op tijd heeft uitgebroed en dan nog: de jonkies moeten leren vliegen ook en dat gaat niet lekker bij harde bluesmuziek. In Ottawa wordt nu gewacht op een besluit van de overheid of het nest mag worden verplaatst. Daar is discussie over, want de angst is gerechtvaardigd dat de moedervogel het nest na verplaatsing niet meer terug zal vinden.