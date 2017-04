Groot-Brittannië was een dag kolenvrij

In Groot-Brittannië was het vandaag al zover - voor een dag dan. De Britse energieleverancier National Grid wist te melden dat het de hele dag aan de vraag naar energie kon voldoen zónder een van de negen kolencentrales te gebruiken. Dat was wel eens eerder een paar uur lang gelukt, maar sinds de industriële revolutie nog nooit een heel etmaal.

Omdat ze zo vervuilend zijn, staan kolencentrales sterk ter discussie. Zo is er een inzamelingsactie gaande om de centrale aan de Amsterdamse Hemweg op te kopen. De actie heeft al meer dan vijf miljoen euro opgeleverd.

De rechter oordeelde in 2015 dat Nederland te weinig deed om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het kabinet denkt evenwel dat er nog veel winst te boeken is zonder alle tien de kolencentrales te sluiten. Die kolencentrales leveren ruim een kwart van alle Nederlandse elektriciteit. De Britse centrales hoeven maar 9 procent voor hun rekening te nemen, de rest komt onder meer uit het verbranden van biomassa.

Greenpeace Nederland is boos dat de Nederlandse regering de kolencentrales nog niet gesloten heeft. Nu die centrales onnodig openhouden zal ons in de toekomst verweten worden door volgende generaties, vindt de milieuorganisatie. De collega’s aan de andere kant van het Kanaal zijn juist verheugd over de eerste kolenvrije dag. Het oude record, van vorig jaar mei, stond op 19 uur. Het Britse Greenpeace sprak vandaag van ‘een waterscheiding in de energievoorziening’. “Tien jaar geleden was een dag zonder kolen ondenkbaar geweest.”

