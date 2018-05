Groot alarm over de Waddenzee

Het gaat slecht met de Waddenzee. Broedvogels hebben het lastig, vis­populaties nemen af, het water vertroebelt en de stijging van de zeespiegel zet onverminderd door. Dat zegt de Waddenvereniging op basis van een nieuw wetenschappelijk rapport, dat het resultaat is van een vier jaar durend onderzoek door meer dan honderd wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken, de landen waaronder het Waddengebied valt.

Het rapport is opgesteld omdat die drie landen vandaag en morgen in Leeuwarden praten over de bescherming van de Waddenzee. Die bescherming schiet volgens de onderzoekers tekort. Zo is het aantal trekvogels de afgelopen tien jaar met een half miljoen gedaald naar 5,6 miljoen en worden er sinds 1959 90 procent minder vissen geteld.

Terwijl het wachten nog is op effectief beleid, schetst het Quality Status Report een somber beeld van de staat van het Waddengebied. Naast de afnemende dierenpopulaties, is namelijk ook het (zee)landschap in gevaar. Zo kunnen de kwelders bij de Waddeneilanden de huidige stijging van de zeespiegel niet lang meer bijhouden en heeft ook het zeegras moeite om te overleven. Een nog grotere zorg is de afname van de opeenhopingen van zand aan de Noordzeekant van de eilanden. Deze zogeheten ebdelta’s zijn van belang voor de Waddenzee om de zeespiegelstijging bij te houden.

Dat het beheer in handen moet komen van één partij, staat in het regeerakkoord van kabinet-Rutte III. Na jarenlang lobbyen werd dat bij de Waddenvereniging gevierd als een overwinning. Maar wie die beheerder moet worden is nog altijd niet bekend. Daarom doet Jacobi een beroep op de regering om daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. “Vergelijk het met het Deltaprogramma. Dat kwam ook pas van de grond toen één commissie zich ontfermde over de besluitvorming.”

Reden voor Lutz Jacobi, sinds begin deze maand directeur van de Waddenvereniging, om letterlijk en figuurlijk de rode vlag te hijsen. Dat deed het voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA gisteren op het strand in Harlingen. Jacobi wil dat er een einde komt aan het versnipperde beheer van het Waddengebied. “We hebben alleen al in Nederland te maken met dertien beheerders. Daardoor ontbreekt samenhang en worden veel gestelde doelen niet gehaald. Er is één beheerder nodig met één beheerplan. Alleen zo kan het tij worden gekeerd”, aldus directeur Jacobi.

Toerisme

In hoeverre de huidige staat van het Waddengebied een gevolg is van massatoerisme, is uit het onderzoek niet duidelijk geworden. Om daar gegronde conclusies over te kunnen trekken, moet er volgens het gezelschap van wetenschappers meer onderzoek worden verricht. Wél bekend is dat alleen al in Nederland toerisme de Wadden jaarlijks 2,2 miljard euro oplevert, ruim 32 procent van de gehele opbrengst in het gebied. Jacobi is blij met die inkomsten, maar ze erkent dat het toerisme ook negatieve gevolgen kan hebben.

“Zonder toerisme zouden er hier geen voorzieningen zijn. Maar er zijn allerlei vormen van toerisme, waaronder varen met snelle bootjes en ­kitesurfen vlakbij de kust. Dat soort activiteiten hoeft niet per se verboden te worden, maar ze kunnen wel schadelijk zijn voor de natuur. Daarom moet het toerisme beter in kaart worden gebracht en in goede banen worden geleid. Dat kan alleen effectief worden gedaan door één beheerder.”