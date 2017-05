Groningse onderwatervlieger goed voor onze kust

De vorige twee afleveringen schreef ik over de Zweedse onderwatervlieger van Minesto en de Nederlandse 'luchtvlieger' van Ampyx Power. De TidalKite van Seaqurrent is in zekere zin een combinatie van die twee. Hij gebruikt in het water een techniek die op die van Ampyx Power lijkt.

Minesto laat aan een kabel met vaste lengte een vlieger achtjes vliegen in het water, waarbij zijn Deep Green dwars op een langzame stroming vliegend toch snelheden van 40 km/u haalt. Door die snelheid gaat een turbine onder de vlieger draaien en die wekt stroom op. Ampyx Power heeft een kabel op een lier waar de luchtvlieger aan vast zit. Gaat de vlieger in de acht omhoog, dan trekt hij kabel van de lier, die dan draait en stroom opwekt. Als de vlieger daalt, gaat de kabel slap hangen en kan met weinig energie weer worden opgerold.

Seaqurrent vliegert net als Minesto onderwater en gebruikt net als Ampyx Power een lier. Maar Seaqurrent voegt daar nog twee vernieuwingen aan toe. Het laat twee vliegers tegelijkertijd vliegen. Terwijl de een omhoog gaat en aan de lier trekt, daalt de ander, waarvan de kabel wordt opgerold. Even later worden de rollen omgekeerd. Daardoor wordt bijna constant kracht op de lier uitgeoefend. De lier is verbonden met een waterpomp die dankzij de twee vliegers constant water onder druk naar een turbine stuurt, waar de stroom wordt opgewekt.

Vissen hebben genoeg tijd om de vlieger te ontwijken

Seaqurrent heeft inmiddels kleiner modellen getest en die test waren heel hoopgevend, aldus Youri Wentzel, bedenker van de TidalKite. Al in 2019 moet een commercieel exemplaar beschikbaar zijn. De vliegers zijn dan 20 bij 35 meter groot en leveren een vermogen van 1 MW (goed voor het stroomgebruik van pakweg 1200 huishoudens.

Minesto en Seaqurrent mikken beide op traag stromend water. Maar Minesto heeft een diepte van minstens 50 meter nodig, terwijl de TidalKite al in water van 10 meter diep aan de slag kan. Daarmee is de laatste heel geschikt om in de ondiepe kuststreken van de Noordzee te functioneren. Bovendien klieft de TidalKite met maximaal 14 km/u door het water, waardoor vissen genoeg tijd hebben om de vlieger te ontwijken. En de vlieger van Seaqurrent werkt al bij nog tragend stromend water dan die van Minesto, wat in de Noordzee ook een voordeel is.

Water versus lucht Onderwatervliegers profiteren van het feit dat de dichtheid van water, en dus ook de energie die het kan afgeven, 832 keer groter is dan die van lucht. Daardoor kun je met kleinere apparaten volstaan om toch dezelfde hoeveelheid energie te oogsten als met een grote luchtvlieger. Daarnaast is de stroming in water veel voorspelbaarder dan in de lucht. Elke twaalf uur heb je eenmaal eb en vloed. Winden waaien veel onregelmatiger. Zout zeewater stelt echter wel weer veel strengere eisen aan materialen waarmee en apparaten stroom uit de stroming wilt winnen. En het onderhoud is in principe lastiger en dus kostbaarder. Lees hier ook Nederlandse stroomvlieger neemt het op tegen Google Meer columns lezen? Vincent wil zon In zijn weblog 'Vincent wil Zon' belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

