Groente-en fruithandel trotseert hitte met topjaar

Ondanks de hete zomer heeft de Nederlandse groente- en fruithandel een goed jaar gedraaid. Er werd in 2018 voor 11,3 miljard euro naar het buitenland geëxporteerd, een groei van 4 procent ten opzichte van vorig jaar.

Andersom werd er voor 7,6 miljard euro aan groente en fruit vanuit het buitenland ingevoerd, een stijging van 5 procent. Dat maakte branchevereniging GroentenFruit Huis woensdag bekend.

“Daarmee maken we onze positie als wereldspeler op het gebied van groenten en fruit ook dit jaar weer waar”, zegt Wilma van den Oever van GroentenFruit Huis. “Nederland fungeert als draaischijf waar import en lokale producten worden gecombineerd tot een compleet assortiment dat snel en efficiënt in de rest van Europa wordt afgezet.”

Van de Nederlandse export gaat 90 procent naar landen binnen de EU. Duitsland is de grootste afnemer en werd het afgelopen jaar nog belangrijker met een groei van 6 procent. In totaal gaat nu 38 procent van het Nederlandse groente en fruit naar de oosterburen. Ook Frankrijk (+10 procent) en Spanje (+12 procent) importeerden meer uit Nederland.

De branche kijkt met spanning naar de ontwikkelingen rondom de brexit: de export naar het Verenigd Koninkrijk had in 2018 een waarde van 1,2 miljard euro. Daarmee nemen de Britten 10 procent van de hele uitvoermarkt voor hun rekening.

Van den Oever: “Dit toont wel aan dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke markt is en van grote invloed op het totaalplaatje van onze sector. Wij bereiden ons met onze leden maximaal voor op continuïteit van deze exportstroom en volgen de ontwikkelingen op de voet.”

De groei van de export komt vooral door een grotere vraag naar fruit. Met name appels, druiven, bananen, blauwe bes en framboos doen het goed. Maar ook de export van Nederlandse peren, naar landen als China, Noorwegen en Kazachstan zit in de lift. Het afgelopen jaar ging meer dan 2000 ton peren richting China.

Ook de horeca en catering kiezen voor snel en eenvoudig: de inkoop van kant- en klare groentemixen steeg in de foodservice met 36 procent. GroentenFruit Huis zoekt de verklaring van deze forse stijging in de toegenomen druk op koks, die origineel moeten zijn, maar door de grotere klandizie weinig tijd hebben.

Bij een gemiddeld duurdere consumentenprijs per kilo voor vers fruit, gaven Nederlanders toch 6 procent meer aan vers fruit uit. Maar appels en sinaasappels lieten ze vaker links liggen. Door het lage aanbod van appels in de eerste helft van het afgelopen jaar werden ze duurder, wat tot gevolg had dat de verkoop van appels met

Inkomen boeren flink omlaag door droogte

De ernstige droogte van afgelopen zomer heeft Nederlandse boeren en tuinders flink in de portemonnee ­geraakt. Het gemiddelde inkomen in de land- en tuinbouw daalde in 2018 naar ongeveer 42.000 euro per jaar, ruim 30.000 euro minder dan in het topjaar 2017.