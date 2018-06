Groene jonkies durven het duurzame conflict wel aan

Ze maken de grachten groen, vermalen groenten die te lelijk zijn voor de supermarktschappen tot soep of werken als duurzaamheidsaanjager binnen een groot bedrijf: de honderd jongeren op de lijst van de Duurzame Jonge 100 (DJ100). Vanavond wordt de nieuwe editie van de lijst gepresenteerd bij Circl, het circulaire paviljoen op de Amsterdamse Zuidas.

De lijst wordt sinds 2013 elk jaar opgesteld, sinds drie jaar georganiseerd door SustainableMotion, een projectbureau voor duurzaamheid en innovatie, gericht op jonge mensen. Op de lijst, die overigens niks te maken heeft met de Duurzame 100 van Trouw, staan honderd mensen jonger dan 33 jaar, van politici tot oprichters van kleinschalige initiatieven, van actievoerders tot young professionals.

Vooral uit die laatste categorie zijn er dit jaar veel te vinden op de lijst. Een beleidsmedewerker duurzaamheid bij de Ser of een projectleider energiebesparing bij ING. SustainableMotion, dat naast de DJ100 nog meer projecten en evenementen organiseert, ziet al langer een toename van het aantal duurzame young professionals. "Het toont aan dat je niet meer ontkomt aan de duurzame en circulaire gedachte, ook niet binnen een groot bedrijf", zegt DJ100-projectleider Marieke Jacobs.

Naast de klimaat- en milieubewuste carrièretijgers staan er in de lijst ook veel clubs met een kleine impact, zoals de maker van een circulaire koptelefoon, of de producent van duurzame verf. "Ik zie dat jongeren niet per se een mooie auto voor de deur hoeven", verklaart Jacobs deze ontwikkeling. "Dat hebben ze liever impact dan dat ze heel veel geld verdienen."

De lijst is bewust geen ranglijst, maar gewoon een verzameling van honderd jongeren, om onderlinge samenwerking te bevorderen. Iedereen kan iemand anders of zichzelf opgeven, een tienkoppige jury selecteert de crème de la crème . Dit jaar waren er ruim driehonderd aanmeldingen te beoordelen.

Als duurzame young professional binnen een groot bedrijf stuiten de jonge aanjagers soms op een generatieconflict. En dat is precies wat de lijst moet blootleggen. "Met de lijst willen we de gevestigde orde laten zien dat duurzaamheid kan", zegt Jacobs enthousiast. "Het podium voor jong en duurzaam begint steeds meer te komen, je kunt er niet meer omheen."

Jacobs: "Uit eerdere jaren weten we dat het ministerie van infrastructuur en waterstaat zo'n groep interessant vindt. Een deel heeft meegedacht met transitieagenda's en beleidsplannen." De geschiedenis leert dat veel jongeren worden gevraagd om te spreken op evenementen en om mee te denken met vraagstukken van bedrijven. Op 4 september, Duurzame Dinsdag, gaat er in ieder geval een koffer met een grote stapel duurzame ideeën en initiatieven naar de minister.

Ted Braakman (19)

Hij is de jongste op de lijst, maar toch heeft Ted Braakman al twee ondernemingen op zijn naam. Met de eerste verkocht hij flexibele zonnepanelen aan booteigenaren. Met de tweede, Hero Balancer, wil hij verwarmingsinstallaties in grote gebouwen zuiniger maken.

© rv

Er is geen markt zo in beweging als de energiemarkt, dat maakt het interessant Ted Braakman

"We hebben een kastje ontwikkeld dat we koppelen aan een verwarmingssysteem. Het bijbehorende algoritme bepaalt op basis van het weer en de hoeveelheid mensen in het gebouw of de verwarming hoger of lager moet." Volgens Braakman besparen eigenaren van kantoren, schoolgebouwen en appartementencomplexen gemiddeld 25 procent energie. "Elke vijf minuten stuurt het systeem een update. Misschien is het nu koud buiten, maar wordt het vanmiddag warm. Dat weet het systeem, dus je bent nooit voor niets aan het verwarmen."

Het idee komt niet helemaal uit de lucht vallen. Braakmans ouders zaten ook in de verwarmingswereld, daar merkte hij dat er allemaal slimme manieren waren om verwarmingen zuiniger te maken.

"Maar er was geen software om het tot z'n recht te laten komen." Pakweg een jaar geleden nam hij een IT'er in de arm die een algoritme ontwikkelde om dat wel te doen. Bij Hero Balancer werken nu, inclusief Braakman, vier mensen. Zes installaties in Nederland zijn voorzien van zo'n kastje. Nu blijkt dat het goed werkt, hopen ze na de zomer flink te verkopen. Het doel: aan het eind van het jaar 25 installaties met een kastje van Braakman, en binnen tien jaar wil hij marktleider zijn in Nederland. "Er is geen markt zo in beweging als de energiemarkt, dat maakt het interessant."