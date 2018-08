Groene energiebedrijf Greenchoice wil concurrent Qurrent overnemen

Greenchoice werd opgericht in 2001 en was een van de eerste leveranciers van groene energie. Bij het bedrijf werken driehonderd mensen. Het bedrijf heeft, naar eigen zeggen 412.000 klanten, waarvan 360.000 particulieren. Eind 2017 waren dat er nog 418.000. Wind en zon zijn de voornaamste bronnen van de stroom die Greenchoice levert. Biomassa is de derde bron.

Greenchoice had vorig jaar een omzet van 360 miljoen euro en boekte daarop een winst van 16 miljoen euro. Greenchoice koopt duurzame stroom in en verkoopt die vervolgens door. Daarnaast beschikt het ook over eigen windmolens. Aandeelhouders zijn Energieconcurrent (70 procent), de voorloper van Greenchoice, en het Rotterdamse energiebedrijf Eneco (30 procent).

Qurrent is kleiner en levert alleen stroom die is opgewekt door wind (97 procent) en zon (3 procent). Eigenaar van het bedrijf is de Stichting Doen, het fonds van de Goede Doelen Loterij. In 2016 leed Qurrent een verlies van 9,1 miljoen euro op een omzet 33 miljoen. Een jaarverslag over 2017 is nog niet beschikbaar.

100% groen

Het kleine Qurrent verraste vorig jaar door de Duitse autofabrikant Opel op te volgen als sponsor van Feyenoord. Dat contract loopt tot het einde van het seizoen 2020/2021. De merknaam Qurrent blijft bestaan, zegt een woordvoerder, wat mogelijk betekent dat de naam nog drie jaar op de shirts van Feyenoord-spelers zal prijken. Helemaal zeker is dat niet.

Of er na de overname in de bedrijfsvoering van Greenchoice en Qurrent veel zal veranderen, is ook ongewis. Pas als de overname is goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt, zullen de directies gaan bekijken hoe het verder moet en hoe de bedrijven in elkaar worden geschoven, zeggen woordvoerders van Greenchoice en de Stichting Doen. Qurrent presenteert zichzelf als 100 procent groen, omdat het alleen stroom uit wind en zon levert. Omdat Greenchoice ook wat biomassa levert, was dat voor sommige klanten reden om over te stappen naar Qurrent.

Greenchoice raakte in 2014 in opspraak omdat het geld van klanten zou hebben achtergehouden: klanten die overstapten kregen geen eindafrekening als zij nog geld tegoed hadden. De ACM beboette Greenchoice daarvoor, maar het College van beroep voor het bedrijfsleven floot de ACM later, om formele reden, terug.