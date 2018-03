Groene e-bus-armada van honderd voertuigen koerst naar Schiphol

Met een schone bus naar een vies vliegtuig, het is nog niet helemaal wat het moet zijn. Maar het is een begin. Vanaf volgende maand gaat vervoersbedrijf Connexxion met een vloot van honderd elektrische bussen in de regio Schiphol rijden.

Zo'n omvangrijke e-bus-armada reed nooit eerder in Nederland. "Dit is een doorbraak. In Eindhoven rijden onder ons label Bravo ook al ruim veertig elektrische bussen rond, maar de dienstregeling rond Schiphol is groter en intensiever", zegt Lucas Stassen van Connexxion.

Het was eerder de bedoeling om elektrische bussen in te zetten op Schiphol, maar de infrastructuur voor het opladen was niet op orde

Het was al veel eerder de bedoeling om in het gebied rond Schiphol elektrische bussen in te zetten, maar dat werd uitgesteld doordat de infrastructuur voor het opladen niet op orde was. Dit probleem is volgens Connexxion nu opgelost.

Opladen Er zijn vier laadstations in het gebied aangelegd: drie op de luchthaven en een in Amstelveen. De laadtijd is afhankelijk van de conditie van de batterijen. Snelladen duurt tussen de vijftien en twintig minuten, op de remises zijn 'langzaamladers' die er zo'n vijf uur over doen. Stassen: "Doordat de batterijen de eigenschap hebben dat ze zeer frequent en snel geladen kunnen worden, kunnen in de spits zeventig bussen rijden, terwijl er tegelijkertijd dertig worden opgeladen. Zo kunnen ze rouleren." De e-bussen, gemaakt door fabrikant VDL, kunnen 80 kilometer rijden zonder te 'tanken'. Voor de hele operatie hebben 550 Connexxion- medewerkers een speciale opleiding gehad, onder wie 400 chauffeurs. Als de honderd e-bussen per 1 april gaan rijden, staat nog niet het volledige busvervoer in het gebied van de luchthaven onder stroom. Wel groeit het aantal 'zero emission'-bussen over drie jaar al naar 258 stuks. Volgens Connexxion moet in 2025 geen enkele vervuilende bus meer rondrijden. De vervoerder staat daarin niet alleen: vrijwel alle Nederlandse provincies en de grote steden hebben zich voorgenomen om ruwweg tussen 2025 en 2030 de omslag naar elektrisch, hybride of waterstof te hebben gemaakt.